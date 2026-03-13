Natus Vincere вышли в полуфинал ESL Pro League S23, обыграв бывших мировых лидеров

NAVI продемонстрировали высокий уровень подготовки в четвертьфинальном поединке международного турнира. Встреча с представителями монгольской сцены стала настоящим испытанием для обоих коллективов, однако индивидуальное мастерство отдельных игроков и тактическая гибкость изменили ход истории. Пока одни искали свой темп, другие уверенно прокладывали путь дальше.

Кого победили NAVI?

Четвертьфинальная стадия ESL Pro League Season 23 свела в противостоянии Natus Vincere и The MongolZ. Последние прибыли на место проведения соревнований в Швеции в несколько ослабленном составе – без своего главного тренера Эрденедалая "maaRaa" Баянбата, что впоследствии ощутимо сказалось на их координации, пишет HLTV.

Ancient

Серия началась на карте Ancient, которую выбрали NAVI. Несмотря на статус фаворита, "Рожденные побеждать" наткнулись на ожесточенное сопротивление. На старте первой половины они вели в счете 4:3, однако монгольские игроки сумели перехватить инициативу на стороне защиты. Выиграв пистолетный раунд, The MongolZ обеспечили себе небольшое преимущество и завершили первую половину со счетом 7:5 в свою пользу.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Именно в этот момент на сцену вышел Дрин "makazze" Шакири, рифлер NAVI, который впоследствии станет главным героем вечера. На Ancient он подтвердил свой статус специалиста по этой локации. Когда счет стал равным (8:8), makazze совершил невероятный квадрокол, который позволил его команде вырваться вперед. Его рейтинг на этой карте составил 1,55, что стало фундаментом для тяжелой победы с результатом 13:11.

Mirage

Переход на Mirage лишь усилил доминирование Natus Vincere. Makazze не только не сбавил обороты, а наоборот – начал действовать еще агрессивнее. Уже в первом оружейном раунде он оформил три убийства, обеспечив своей команде уверенный старт за сторону защиты.

Одним из самых зрелищных моментов стал десятый раунд: ситуация 1 против 5 за считанные секунды превратилась в очередной успех для NAVI, когда Дрин Шакири мастерски ликвидировал Содбаяра "Techno" Мунхболда со спины, установив счет 9:1. Первая половина карты завершилась тотальным разгромом 10:2, поскольку The MongolZ выглядели растерянными и не имели свежих идей для противодействия тактическим заготовкам соперника.

Хотя во втором пистолетном раунде Анбилег "cobrazera" Ууганбаяр пытался вернуть свою команду в игру, сделав три убийства из USP, это было лишь временное облегчение. Natus Vincere не позволили такому большому преимуществу ускользнуть из рук. Как только начались раунды с полной закупкой оружия, они быстро довели дело до логического завершения, выиграв Mirage со счетом 13:4.

Главные моменты поединка Natus Vincere против The MongolZ: смотрите видео

Итоги игры

По итогам всего четвертьфинала Дрин Шакири продемонстрировал феноменальный рейтинг 1,87.

Теперь The MongolZ покидают турнир, потеряв шансы на титул в сетке с выбыванием после первого поражения.

Natus Vincere, в свою очередь, готовятся к полуфиналу, где их соперником станет победитель пары FUT против MOUZ, как показывают данные Liquipedia. Этот матч может стать особенным для "makazze", ведь в случае победы MOUZ он впервые встретится со своими бывшими напарниками по молодежному составу NAVI Junior.

Особая победа

Стоит отметить, что победа нам The MongolZ имеет особый подтекст, ведь команда ранее занимала первые места как в рейтинге Valve Regional Standings (VRS), так и в рейтинге HLTV, обойдя такую сильную команду, как Team Vitalit, которая является лидером сейчас.

В 2025 году она на некоторое время поднялась, изменив расклад сил на профессиональной сцене и привлекая внимание к азиатскому региону. Успех The MongolZ не был случайностью. Команда демонстрировала стабильно высокие результаты на протяжении всего сезона. Среди их достижений – победа на крупном турнире Esports World Cup, попадание в шестерку лидеров на IEM Cologne и серебряные медали на соревнованиях серии BLAST.