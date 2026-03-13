Natus Vincere вийшли до півфіналу ESL Pro League S23, обігравши колишніх світових лідерів

NAVI продемонстрували високий рівень підготовки у чвертьфінальному поєдинку міжнародного турніру. Зустріч із представниками монгольської сцени стала справжнім випробуванням для обох колективів, проте індивідуальна майстерність окремих гравців і тактична гнучкість змінили хід історії. Поки одні шукали свій темп, інші впевнено прокладали шлях далі.

Кого перемогли NAVI?

Чвертьфінальна стадія ESL Pro League Season 23 звела в протистоянні Natus Vincere та The MongolZ. Останні прибули на місце проведення змагань у Швеції у дещо послабленому складі – без свого головного тренера Ерденедалая "maaRaa" Баянбата, що згодом відчутно позначилося на їхній координації, пише HLTV.

Ancient

Серія розпочалася на карті Ancient, яку обрали NAVI. Попри статус фаворита, "Народжені перемагати" натрапили на запеклий опір. На старті першої половини вони вели в рахунку 4:3, проте монгольські гравці зуміли перехопити ініціативу на боці захисту. Вигравши пістолетний раунд, The MongolZ забезпечили собі невелику перевагу і завершили першу половину з рахунком 7:5 на свою користь.

Саме в цей момент на сцену вийшов Дрін "makazze" Шакірі, рифлер NAVI, який згодом стане головним героєм вечора. На Ancient він підтвердив свій статус фахівця з цієї локації. Коли рахунок став рівним (8:8), makazze здійснив неймовірний квадрокіл, який дозволив його команді вирватися вперед. Його рейтинг на цій карті склав 1,55, що стало фундаментом для важкої перемоги з результатом 13:11.

Mirage

Перехід на Mirage лише посилив домінування Natus Vincere. Makazze не лише не зменшив обертів, а навпаки – почав діяти ще агресивніше. Вже у першому збройному раунді він оформив три вбивства, забезпечивши своїй команді впевнений старт за сторону захисту.

Одним із найбільш видовищних моментів став десятий раунд: ситуація 1 проти 5 за лічені секунди перетворилася на черговий успіх для NAVI, коли Дрін Шакірі майстерно ліквідував Содбаяра "Techno" Мунхболда зі спини, встановивши рахунок 9:1. Перша половина карти завершилася тотальним розгромом 10:2, оскільки The MongolZ виглядали розгубленими та не мали свіжих ідей для протидії тактичним заготовкам суперника.

Хоча в другому пістолетному раунді Анбілег "cobrazera" Ууганбаяр намагався повернути свою команду в гру, зробивши три вбивства з USP, це було лише тимчасове полегшення. Natus Vincere не дозволили такій великій перевазі вислизнути з рук. Як тільки почалися раунди з повною закупівлею зброї, вони швидко довели справу до логічного завершення, вигравши Mirage з рахунком 13:4.

Підсумки гри

За підсумками всього чвертьфіналу Дрін Шакірі продемонстрував феноменальний рейтинг 1,87.

Тепер The MongolZ залишають турнір, втративши шанси на титул у сітці з вибуванням після першої поразки.

Natus Vincere, своєю чергою, готуються до півфіналу, де їхнім суперником стане переможець пари FUT проти MOUZ, як показують дані Liquipedia. Цей матч може стати особливим для "makazze", адже у разі перемоги MOUZ він уперше зустрінеться зі своїми колишніми напарниками по молодіжному складу NAVI Junior.

Особлива перемога

Варто зазначити, що перемога нам The MongolZ має особливий підтекст, адже команда раніше посідала перші місця як у рейтингу Valve Regional Standings (VRS), так і в рейтингу HLTV, обійшовши таку сильну команду, як Team Vitalit, яка є лідером зараз.

У 2025 році вона на деякий час піднялася, змінивши розклад сил на професійній сцені та привернувши увагу до азійського регіону. Успіх The MongolZ не був випадковістю. Команда демонструвала стабільно високі результати протягом усього сезону. Серед їхніх досягнень – перемога на великому турнірі Esports World Cup, потрапляння до шістки лідерів на IEM Cologne та срібні медалі на змаганнях серії BLAST.