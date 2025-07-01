Несмотря на отличные результаты, Natus Vincere выставляет на продажу команду NAVI Junior с CS2

Киберспортивная организация Natus Vincere выставила на продажу свой состав NAVI Junior по Counter-Strike 2. Такое решение приняли несмотря на успехи команды, признание и значительные достижения за относительно короткий срок. Только один игрок из всего коллектива присоединится к основному ростеру и не будет продан.

Почему продают NAVI Junior

Текущий состав NAVI Junior CS2, сформирован 20 мая 2024 года под руководством тренера coolio, быстро зарекомендовал себя как лучшая академическая команда в истории. В течение года игроки активно тренировались, одержав многочисленные победы на турнирах Tier 2 и стабильно обыгрывая команды уровня RMR. Они также заняли место в топ-30 мирового рейтинга Valve и поднялись до 27-го места в рейтинге Valve Regional Standings (VRS). Среди их достижений - победы на YaLLa Compass, первой европейской серии Thunderpick World Championship, а также две победы в CCT Season 3 European Series, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное объявление Natus Vincere.

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Несмотря на эти фантастические результаты, ограничения экосистемы CS не позволяют академической команде дальше развиваться под тегом NAVI. Именно поэтому NAVI принимает предложения о покупке почти полного состава NAVI Junior, который включает четырех игроков, тренера и рейтинг, дающий право на приглашение в Major-турниры.

На продажу выставлены следующие игроки:

Дмитрий "dem0n" Мирошниченко.

Никита "cmtry" Самолетов.

Дзюгас "dziugss" Степонавичюс.

Аулон "Krabeni" Фазлия.

Тренер Андраш "coolio" Ферчак.

Это также означает повышение Дрина "Makazze" Шакири до основного состава. 18-летний игрок считается одним из самых перспективных талантов в игре, демонстрируя исключительные выступления за NAVI Junior в течение прошлого года. Его средний рейтинг за последние три месяца составил 1.24.

NAVI пока что не раскрыла, кого именно Makazze заменит в стартовом составе. Однако, согласно неподтвержденным слухам, Михай "iM" Иван и Юстинас "jL" Лекавичюс могут покинуть команду. Дебют Makazze в основном ростере ожидается на турнире IEM Cologne, который пройдет с 23 июля по 3 августа 2025 года. Команда будет играть под руководством Андрея "B1ad3" Городенского.

Решение о привлечении Makazze обусловлено не только его индивидуальными результатами, но и неудачным сезоном для основного состава NAVI. Команда, ставшая победителем Major в Копенгагене, имела трудности с продвижением в турнирах и не смогла поддерживать высокую стабильность, которую демонстрировала в прошлом году. После вылета с Austin Major, B1ad3 и Алекси "Aleksib" Виролайнен намекали на неизбежные изменения перед началом второй половины сезона.

Будущее академической программы NAVI

Несмотря на продажу текущего академического состава, NAVI уже объявила о планах по набору нового ростера NAVI Junior с CS2. Это свидетельствует о продолжении развития молодых талантов под эгидой клуба.

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