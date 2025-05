Naughty Dog работает над таинственной игрой параллельно с Intergalactic: The Heretic Prophet – Дракман

Студия Naughty Dog, принадлежащая Sony Interactive Entertainment и прославившаяся такими хитами, как The Last of Us, разрабатывает сразу два проекта. Один из них - амбициозный научно-фантастический боевик Intergalactic: The Heretic Prophet, другой - загадочная игра, о которой до сих пор почти ничего не известно.

Об этом рассказал Нил Дракман, согенеральный директор Naughty Dog и режиссер The Last of Us Part II, в новом эпизоде подкаста Press X to Continue, рассказывает 24 Канал.

При обсуждении второго сезона сериала The Last of Us, Дракман подтвердил, что выступает креативным директором Intergalactic: The Heretic Prophet, тогда как во втором проекте Naughty Dog участвует как продюсер.

Я курирую другую команду, наставляю ее, делюсь видением и выполняю роль босса. Мне нравится переключаться между обязанностями – это делает работу увлекательной,

– поделился Дракман о своем участии в разработке еще одной игры.

Над Intergalactic: The Heretic Prophet работают Мэтью Галлант и Керт Маржено. Кто возглавляет второй, таинственный проект Naughty Dog – пока неизвестно.

Стоит заметить, что еще зимой Дракман упоминал, что нашел идею, которая достойна продолжения The Last of Us в виде третьей части. Впрочем, все указывает на то, что этот новый проект не является сиквелом – ведь, если бы речь шла о The Last of Us Part III, режиссером, вероятнее всего, стал бы сам Дракман.

Напомним, последней полноценной новой игрой Naughty Dog стала The Last of Us Part II, релиз которой состоялся почти пять лет назад. Тем временем Intergalactic: The Heretic Prophet ожидается не раньше 2027 года и будет эксклюзивом для PS5.

Кстати, недавно исполнительница роли героини в Intergalactic: The Heretic Prophet рассказала, как Дракман готовил ее к хейту в сети. Актриса уже столкнулась с негативом из-за своего внешнего вида, но получила полезные советы от режиссера.