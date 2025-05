Naughty Dog працює над таємничою грою паралельно з Intergalactic: The Heretic Prophet – Дракман

Студія Naughty Dog, що належить Sony Interactive Entertainment і прославилася такими хітами, як The Last of Us, розробляє одразу два проєкти. Один з них – амбітний науково-фантастичний бойовик Intergalactic: The Heretic Prophet, інший – загадкова гра, про яку досі майже нічого не відомо.

Про це розповів Ніл Дракман, співгенеральний директор Naughty Dog і режисер The Last of Us Part II, у новому епізоді подкасту Press X to Continue, розповідає 24 Канал.

Дивіться також Inzoi втратила майже всю аудиторію від початку релізу, але скоро гра отримає масштабне оновлення

Під час обговорення другого сезону серіалу The Last of Us, Дракман підтвердив, що виступає креативним директором Intergalactic: The Heretic Prophet, тоді як у другому проєкті Naughty Dog бере участь як продюсер.

Я курую іншу команду, наставляю її, ділюся баченням і виконую роль боса. Мені подобається перемикатися між обов’язками – це робить роботу захопливою,

– поділився Дракман про свою участь у розробці ще однієї гри.

Над Intergalactic: The Heretic Prophet працюють Метью Ґаллант і Керт Маржено. Хто очолює другий, таємничий проєкт Naughty Dog – наразі невідомо.

Варто зауважити, що ще взимку Дракман згадував, що знайшов ідею, яка гідна продовження The Last of Us у вигляді третьої частини. Втім, усе вказує на те, що цей новий проєкт не є сиквелом – адже, якби йшлося про The Last of Us Part III, режисером, найімовірніше, став би сам Дракман.

Нагадаємо, останньою повноцінною новою грою Naughty Dog стала The Last of Us Part II, реліз якої відбувся майже п’ять років тому. Тим часом Intergalactic: The Heretic Prophet очікується не раніше 2027 року й буде ексклюзивом для PS5.

До речі, нещодавно виконавиця ролі героїні в Intergalactic: The Heretic Prophet розповіла, як Дракман готував її до хейту в мережі. Акторка вже зіткнулася з негативом через свій зовнішній вигляд, але отримала корисні поради від режисера.