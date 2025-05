Американська акторка Таті Габріель, яка зіграє головну роль у грі Intergalactic: The Heretic Prophet від Naughty Dog, розповіла про моральну підготовку до потенційних токсичних реакцій фанатів. У цьому їй допомагає співдиректор студії Ніл Дракманн, який вже мав досвід подібних ситуацій під час виходу The Last of Us Part II.