Американская актриса Тати Габриэль, которая сыграет главную роль в игре Intergalactic: The Heretic Prophet от Naughty Dog, рассказала о моральной подготовке к потенциальным токсичным реакциям фанатов. В этом ей помогает содиректор студии Нил Дракманн, который уже имел опыт подобных ситуаций во время выхода The Last of Us Part II.