Natus Vincere официально пригласили на PGL Wallachia Season 3
В конце ноября организатор турнира PGL Wallachia перенес даты отборочных матчей третьего и четвертого сезонов из-за противоречий с другими соревнованиями. Третий сезон состоится с 8 по 16 марта 2025 года. Однако некоторые команды уже получили приглашения. Среди них Natus Vincere. С кем же будут соревноваться украинцы?
Кто приедет
Стоит отметить, что разосланные приглашения касаются закрытых квалификаций, а не основного турнира. Эти отборы покажут окончательный перечень из 16 команд, которые будут выступать в групповом этапе. Среди участников – команды из Китая, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки, а также Западной и Восточной Европы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.
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Как пишет источник, закрытый отборочный турнир начнется 12 января в онлайн-формате и продлится до 15 января. В каждом отборе примут участие восемь команд, кроме Китая и Северной Америки, где будут соревноваться по четыре команды. Победители каждого отборочного этапа обеспечат себе место в основной стадии турнира.
Восточная Европа:
- Natus Vincere
- 1WIN Team
- L1GA TEAM
- Virtus.pro
Западная Европа:
- AVULUS
- OG
- MOUZ
- Nigma Galaxy
Северная Америка:
- Shopify Rebellion
- Apex Genesis
Южная Америка:
- M80
- Fusion
- Team Waska
- Hokori
Китай:
- Tidebound
- Yakult's Brothers
Юго-Восточная Азия:
- BOOM Esports
- Talon Esports
- Team Kukuys
- The MongolZ
Новый сезон PGL Wallachia состоится с 8 по 16 марта 2025 года в Бухаресте, Румыния. Команды снова будут бороться за 1 миллион долларов. Напомним, предыдущий сезон выиграла команда HEROIC. NAVI забрала 4 место, получив за это 80 000 долларов.Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов’язано? Тоді саме час підписатись на Favbet. На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!