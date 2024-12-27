Natus Vincere официально пригласили на PGL Wallachia Season 3

В конце ноября организатор турнира PGL Wallachia перенес даты отборочных матчей третьего и четвертого сезонов из-за противоречий с другими соревнованиями. Третий сезон состоится с 8 по 16 марта 2025 года. Однако некоторые команды уже получили приглашения. Среди них Natus Vincere. С кем же будут соревноваться украинцы?

Кто приедет

Стоит отметить, что разосланные приглашения касаются закрытых квалификаций, а не основного турнира. Эти отборы покажут окончательный перечень из 16 команд, которые будут выступать в групповом этапе. Среди участников – команды из Китая, Юго-Восточной Азии, Северной и Южной Америки, а также Западной и Восточной Европы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cyberscore.

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Как пишет источник, закрытый отборочный турнир начнется 12 января в онлайн-формате и продлится до 15 января. В каждом отборе примут участие восемь команд, кроме Китая и Северной Америки, где будут соревноваться по четыре команды. Победители каждого отборочного этапа обеспечат себе место в основной стадии турнира.

Восточная Европа:

Natus Vincere

1WIN Team

L1GA TEAM

Virtus.pro

Западная Европа:

AVULUS

OG

MOUZ

Nigma Galaxy

Северная Америка:

Shopify Rebellion

Apex Genesis

Южная Америка:

M80

Fusion

Team Waska

Hokori

Китай:

Tidebound

Yakult's Brothers

Юго-Восточная Азия:

BOOM Esports

Talon Esports

Team Kukuys

The MongolZ

Новый сезон PGL Wallachia состоится с 8 по 16 марта 2025 года в Бухаресте, Румыния. Команды снова будут бороться за 1 миллион долларов. Напомним, предыдущий сезон выиграла команда HEROIC. NAVI забрала 4 место, получив за это 80 000 долларов.