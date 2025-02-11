NAVI купила киберспортивную организацию Rebellion Esports, чтобы выйти на сцену новой игры

NAVI приобрела индонезийскую киберспортивную организацию Rebellion Esports. Как сообщают СМИ, это позволит ей расширить свой перечень дисциплин еще одной. На этот раз это будет Mobile Legends: Bang Bang.

NAVI будет играть в MLBB

Ожидается, что украинская киберспортивная организация, усиленная новой командой, сначала примет участие в 15-м сезоне турнира MPL Indonesia, индонезийском национальном соревновании по Mobile Legends: Bang Bang, а также в 11-м сезоне MDL Indonesia. Стоит отметить, что MLBB – одна из самых популярных мобильных киберспортивных игр в мире с огромной аудиторией, поэтому это позволит Natus Vincere поднять собственную узнаваемость и заработать больше призовых, сообщает 24 Канал со ссылкой на eSportsInsider.

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Rebellion Esports участвует в киберспортивных соревнованиях MLBB с 2021 года. Ранее команда заняла 8 место в 14 сезоне MPL Indonesia.

На самом деле NAVI уже не впервые участвует в Mobile Legends: Bang Bang. В 2021 и 2022 годах украинцы ненадолго приобщались к дисциплине, а также прошли квалификацию на чемпионат M3 2021 года.

Это новое расширение означает, что NAVI теперь серьезно и надолго возьмется за MLBB. Теперь организация присутствует в десяти различных киберспортивных титулах, среди которых Counter-Strike 2, Dota 2 и Call of Duty: Warzone и другие.

Мы давно планировали расширить список мобильных дисциплин NAVI и создать ростер в одной из самых популярных в мире игр с огромной фан-базой и продуманной киберспортивной экосистемой. Рассмотрев различные варианты в разных регионах, мы увидели, что наши планы больше всего соответствуют видению руководства Rebellion Esports,

– говорится в сообщении NAVI.

Напомним, Mobile Legends: Bang Bang пережила кратковременный запрет в США, поскольку принадлежит компании ByteDance, разработчику TikTok. Но сейчас игра вернулась и продолжает расти впечатляющими темпами как в Юго-Восточной Азии, так и во всем мире.