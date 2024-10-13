Шестой подряд финал для NAVI – смогут ли они одержать победу на IEM Rio 2024

Команда NAVI из Counter-Strike 2 продолжает поражать игровой формой. Коллективу удалось пробиться в шестой подряд финал крупных турниров, где они поборются за победу на IEM Rio 2024.

"Рожденные побеждать" продолжают радовать украинских поклонников киберспорта своей удивительной формой, информирует Games 24.

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Украинский флаг может стать частью триумфа в Рио

13 октября в 20:00 по Киеву состоится решающий матч IEM Rio 2024 – одного из самых атмосферных турниров по Counter-Strike 2.

Финал пройдет по системе BO5 (5 мап до 3 побед) и обещает быть удивительно зрелищным.

В нем столкнутся очевидные фавориты соревнования NAVI и "темная лошадка" MOUZ, которые, впрочем не подарят легкой прогулки своим более именитым оппонентам.

За прогнозами Favbet, NAVI має всі шанси на перемогу на IEM Rio 2024. Коефіцієнт на їхній виграш – 1.62. А щоб бути в курсі всіх топових подій та новин кіберспорту, стежте за лініями на сайті Favbet.

Тем более за всю историю этого противостояния состоялось 34 поединка, в которых 18 побед получили Natus Vincere, а 16 – MOUZ.

Результаты последних матчей между командами / Скриншот с egamersworld.com

Болеть за Aleksib и компанию, как всегда, можно будет на украиноязычных трансляциях студии Maincast.