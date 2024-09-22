NAVI в шаге от триумфа – команда пробилась в гранд-финал ESL Pro League Season 20 по CS 2

NAVI пробились в гранд-финал ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2 и попытаются завоевать трофей в поединке против главной сенсации турнира.

"Рожденным побеждать" остался последний рывок, чтобы поднять над головами очередной трофей, но у их соперников из Eternal Fire, безусловно, тоже присутствует такое желание, информирует Games 24.

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Изнурительный 20 сезон ESL Pro League подходит к концу и фанатов киберспортивного Counter-Strike ждет решающий матч, который состоится 22 сентября 2024 года в 18:00 по Киеву.

В нем украинская организация Natus Vincere встретится с темной лошадкой турнира – турецким коллективом Eternal Fire.

Поединок состоится в формате BO5, где команды будут играть в пул из 5 карт (до 3 побед) – при таких условиях даже малейшие моменты могут решить судьбу противостояния.

Шансы команд на победу

Несмотря на то, что EF набрали невероятную форму, еще в четвертьфинале сенсационно выбив из турнира главных фаворитов и действующих чемпионов IEM Cologne – Team Vitality, Favbet все же оценивает их шансы не слишком высоко, давая на победу турецкого коллектива коэффициент в 4.90.

NAVI же считаются фаворитами матча – на их триумф дают коэффициент в 1.19, но это не значит, что финал станет для подопечных Андрея Городенского легкой прогулкой.

История встреч

Хотя статус фаворитов для Natus Vincere также подтверждает история встреч двух коллективов.

На официальной сцене между ними было всего лишь 4 матча, но все неизменно завершались в пользу "рожденных побеждать". Правда, ни один из них не проводился в формате BO5.

Предыдущие игры соперников / Скриншот с egamersworld.com

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