NAVI Junior победили в 20 сезоне Европейской профессиональной лиги

Молодежная команда NAVI Junior по дисциплине Dota 2 победила в 20 сезоне турнира European Pro League. Команда не проиграла ни одной карты, выиграв все 5 матчей.

Как это было

Первой победой в основном этапе стал матч против HYDRA. Здесь украинцы обошли соперников с результатом 2:0. После этого они одолели Level UP с результатом 2:1. В финале верхней сетки игроки NAVI Junior встретились с DMS, завершив поединок с показателем 2:0, сообщает сайт Natus Vincere.

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Соперниками молодежной команды в большом финале снова были игроки DMS, которые вышли победителями из нижней сетки. Это противостояние завершилось со счетом 3:0 в пользу NAVI Junior.

Отмечается, что это уже вторая победа NAVI Junior в серии турниров European Pro League. Игроки заработали 10 000 долларов и продолжат соревноваться дальше в других турнирах.

Напомним, турнир European Pro League Season 20 проходил с 17 сентября по 18 октября 2024 года.

Общий призовой фонд составляет 20 000 долларов, из которых 5 000 досталось команде DMS на втором месте, 3 000 долларов Dragon Esports Club на третьем и 1 000 долларов игрокам Level UP на четвертом месте.

В турнире также приняла участие другая украинская команда, Palianytsia, однако она не смогла пройти дальше первых игр, проиграв Dragon Esports Club 14 октября (2:1) и Passion UA 15 октября (2:0).

Passion UA в свою очередь вылетела на следующем этапе, проиграв 16 октября команде Level UP (2:1)