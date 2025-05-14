NAVI победили российскую команду на PGL Astana 2025 и выходят в плей-офф
- Украинская команда NAVI победила команду Aurora со счетом 2:0 в турнире PGL Astana 2025, обеспечив выход в плей-офф.
- Aurora состоит из бывших игроков турецкой команды Eternal Fire.
Украинская команда NAVI прошла в плей-офф турнира PGL Astana 2025 по Counter-Strike 2, победив мощного соперника. Вот все детали, которые нужно знать о решающем матче и проигравшей команде.
Все детали
Команда Natus Vincere продолжает уверенно выступать на турнире PGL Astana 2025. В третьем матче группового этапа NAVI одержали важную победу над командой Aurora. Это обеспечило им выход в стадию плей-офф. Противостояние проходило в формате best of 3 и завершилось с общим счетом 2:0 в пользу украинского коллектива, пишет 24 Канал.
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Матч начался на карте Train – выборе украинской команды. После равной первой половины, которая завершилась со счетом 6:6, NAVI удалось дожать соперника и одержать победу – 13:11. Вторая карта, Inferno, была выбором Aurora. Здесь команда соперников захватила инициативу и сначала вела в счете 7:3, но NAVI не сдались и впоследствии победили – 13:10.
Aurora, соперник NAVI в этом матче, хоть и выступает под российским флагом, полностью состоит из бывших игроков Eternal Fire – топовой турецкой команды, которая на момент трансфера находилась на пятом месте мирового рейтинга HLTV. Aurora, ранее занимавшая 40-ю позицию, осуществила громкий трансфер, выкупив весь состав Eternal Fire. Это стало возможным из-за сложной ситуации с беттингом в Турции, где действует государственная монополия на букмекерскую деятельность, что ограничивает спонсорские возможности для киберспортивных команд.
Основатель Eternal Fire Фуркан "1NCON" Гювен объяснил, что решение продать состав россиянам было обусловлено желанием обеспечить игрокам лучшие условия для дальнейшего развития. Один из игроков, Озгюр "woxic" Экер, также подтвердил, что из-за ограничений со стороны турецкого законодательства по спонсорству, команда не видела перспектив для своего будущего.
Подробнее о турнире
- Напомним, до этого NAVI обыграли M80 и BIG, уступив лишь The MongolZ.
- Групповой этап проходит по системе швейцарской сетки, где для выхода нужно одержать три победы.
- Матчи плей-офф PGL Astana 2025 состоятся с 16 по 18 мая.
- Команды будут соревноваться в формате Single Elimination – до трех побед в серии (best of 3), а гранд-финал – до пяти (best of 5).
- Общий призовой фонд турнира составляет 625 000 долларов, из которых 200 000 долларов получит победитель.