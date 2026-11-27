Adv

Как PARIVISION попала на Stage 2

В решающем матче за выход в следующий раунд PARIVISION – российская команда, маскирующаяся под сербскую – сыграла против Lynn Vision Gaming и выиграла обе карты: Ancient со счетом 13:7 и Dust2 со счетом 13:10, пишет HLTV.

В целом команда завершила Stage 1 с тремя победами и одним поражением. Единственное поражение она потерпела от FlyQuest в матче до одной карты, после чего победила DENDELE CS, FaZe Clan и Lynn Vision Gaming.

На Ancient первая половина завершилась со счетом 6:6. После перехода на сторону контртеррористов PARIVISION проиграла лишь один раунд.

На Dust2 игрок Lynn Vision Gaming z4KR со снайперской винтовкой AWP удерживал команду наравне с соперником на протяжении первой половины. Однако PARIVISION закрыла карту со счетом 13:10, совершив стек на точке B с пистолетами. Стеком называют ситуацию, когда команда почти в полном составе идет на одну точку.

Что показала статистика матча

Самый высокий рейтинг HLTV в PARIVISION у FL1T: 33 убийства при 23 смертях, средний урон за раунд 91,7 и рейтинг 1,47. Джами "Jame" Али совершил 29 убийств при 19 смертях с рейтингом 1,24.

В Lynn Vision Gaming лучшим был Westmelon: 31 убийство, 30 смертей и рейтинг 1,07. Игрок z4KR, игравший на AWP, совершил 19 убийств при 29 смертях с рейтингом 0,72.

Как устроен Мейджор

Соревнования проходят офлайн, организатором выступает PGL. Мейджор длится с 24 ноября по 13 декабря, и 32 команды проходят его в три этапа. На первый этап попали 16 команд, еще восемь присоединятся на втором и восемь присоединятся на третьем.

Каждый этап проходит по швейцарской системе: 16 команд играют между собой, а восемь сильнейших проходят дальше. После каждого матча соперников подбирают по результатам, поэтому встречаются команды с одинаковым соотношением побед и поражений.

На первых двух этапах большинство матчей проходит до одной выигранной карты, а стыковые встречи, которые решают, кто пройдет дальше, – до двух. На третьей стадии все матчи проходят до двух побед. Плей-офф состоится с 10 по 13 декабря на арене Singapore Indoor Stadium. Это сетка на выбывание: все матчи, кроме финала, команды играют до двух выигранных карт, а финал – до трех.

Кто выбыл и кто сыграет на Stage 2

Из турнира уже выбыли HEROIC, FaZe Clan, 9z Team, Chinggis Warriors, DENDELE CS и GOSH – временное название команды BC.Game на этом Мейджоре.

NAVI начнут выступление сразу со Stage 2 вместе с FUT Esports, G2 Esports, Nemiga Gaming, Astralis, The MongolZ, MIBR и 1win. В составах FUT и G2 есть украинцы. На этом этапе также сыграют Team Liquid и Eternal Fire, которые прошли Stage 1.

Сколько получат команды

Призовой фонд Мейджора составляет 1 миллион 250 тысяч долларов. Победитель получит 500 тысяч долларов, а финалист – 170 тысяч долларов. Команда, занявшая третье место, получит 100 тысяч долларов, четвертое – 60 тысяч долларов. Команды, занявшие с пятого по восьмое места, получат по 45 тысяч долларов каждая.

Stage 2 продлится с 28 ноября по 1 декабря. Восемь сильнейших из 16 команд пройдут в третью стадию, которая начнется 2 декабря, а остальные вылетят из турнира.