Соперник NAVI на Мейджоре уже известен / Коллаж 24 Канала
NAVI начнет выступление на PGL Major Singapore 2026 со второго этапа. Первым соперником украинской команды станет PARIVISION, которая только что прошла первый этап.
Как PARIVISION попала на Stage 2
В решающем матче за выход в следующий раунд PARIVISION – российская команда, маскирующаяся под сербскую – сыграла против Lynn Vision Gaming и выиграла обе карты: Ancient со счетом 13:7 и Dust2 со счетом 13:10, пишет HLTV.
В целом команда завершила Stage 1 с тремя победами и одним поражением. Единственное поражение она потерпела от FlyQuest в матче до одной карты, после чего победила DENDELE CS, FaZe Clan и Lynn Vision Gaming.
На Ancient первая половина завершилась со счетом 6:6. После перехода на сторону контртеррористов PARIVISION проиграла лишь один раунд.
На Dust2 игрок Lynn Vision Gaming z4KR со снайперской винтовкой AWP удерживал команду наравне с соперником на протяжении первой половины. Однако PARIVISION закрыла карту со счетом 13:10, совершив стек на точке B с пистолетами. Стеком называют ситуацию, когда команда почти в полном составе идет на одну точку.
Что показала статистика матча
Самый высокий рейтинг HLTV в PARIVISION у FL1T: 33 убийства при 23 смертях, средний урон за раунд 91,7 и рейтинг 1,47. Джами "Jame" Али совершил 29 убийств при 19 смертях с рейтингом 1,24.
В Lynn Vision Gaming лучшим был Westmelon: 31 убийство, 30 смертей и рейтинг 1,07. Игрок z4KR, игравший на AWP, совершил 19 убийств при 29 смертях с рейтингом 0,72.
Как устроен Мейджор
Соревнования проходят офлайн, организатором выступает PGL. Мейджор длится с 24 ноября по 13 декабря, и 32 команды проходят его в три этапа. На первый этап попали 16 команд, еще восемь присоединятся на втором и восемь присоединятся на третьем.
Каждый этап проходит по швейцарской системе: 16 команд играют между собой, а восемь сильнейших проходят дальше. После каждого матча соперников подбирают по результатам, поэтому встречаются команды с одинаковым соотношением побед и поражений.
На первых двух этапах большинство матчей проходит до одной выигранной карты, а стыковые встречи, которые решают, кто пройдет дальше, – до двух. На третьей стадии все матчи проходят до двух побед. Плей-офф состоится с 10 по 13 декабря на арене Singapore Indoor Stadium. Это сетка на выбывание: все матчи, кроме финала, команды играют до двух выигранных карт, а финал – до трех.
Кто выбыл и кто сыграет на Stage 2
Из турнира уже выбыли HEROIC, FaZe Clan, 9z Team, Chinggis Warriors, DENDELE CS и GOSH – временное название команды BC.Game на этом Мейджоре.
NAVI начнут выступление сразу со Stage 2 вместе с FUT Esports, G2 Esports, Nemiga Gaming, Astralis, The MongolZ, MIBR и 1win. В составах FUT и G2 есть украинцы. На этом этапе также сыграют Team Liquid и Eternal Fire, которые прошли Stage 1.
Сколько получат команды
Призовой фонд Мейджора составляет 1 миллион 250 тысяч долларов. Победитель получит 500 тысяч долларов, а финалист – 170 тысяч долларов. Команда, занявшая третье место, получит 100 тысяч долларов, четвертое – 60 тысяч долларов. Команды, занявшие с пятого по восьмое места, получат по 45 тысяч долларов каждая.
Stage 2 продлится с 28 ноября по 1 декабря. Восемь сильнейших из 16 команд пройдут в третью стадию, которая начнется 2 декабря, а остальные вылетят из турнира.
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