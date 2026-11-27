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Як PARIVISION потрапила на Stage 2

Вирішальний матч за вихід далі PARIVISION – російська команда, яка маскується під сербську – зіграла проти Lynn Vision Gaming і виграла обидві карти: Ancient з рахунком 13:7 і Dust2 з рахунком 13:10, пише HLTV.

Загалом команда завершила Stage 1 з трьома перемогами та однією поразкою. Єдиної поразки вона зазнала від FlyQuest у матчі до однієї карти, після чого перемогла DENDELE CS, FaZe Clan і Lynn Vision Gaming.

На Ancient перша половина завершилася з рахунком 6:6. Після переходу на бік контртерористів PARIVISION програла лише один раунд.

На Dust2 гравець Lynn Vision Gaming z4KR зі снайперською гвинтівкою AWP утримував команду поряд із суперником упродовж першої половини. Проте PARIVISION закрила карту 13:10, зробивши стек на точці B з пістолетами. Стеком називають ситуацію, коли команда майже в повному складі йде на одну точку.

Що показала статистика матчу

Найвищий рейтинг HLTV у PARIVISION мав FL1T: 33 вбивства за 23 смерті, середня шкода за раунд 91,7 і рейтинг 1,47. Джамі "Jame" Алі зробив 29 вбивств за 19 смертей з рейтингом 1,24.

У Lynn Vision Gaming найкращим був Westmelon: 31 вбивство, 30 смертей і рейтинг 1,07. Гравець z4KR, який грав на AWP, зробив 19 вбивств за 29 смертей з рейтингом 0,72.

Як влаштований Мейджор

Змагання проходять офлайн, організатором виступає PGL. Мейджор триває з 24 листопада до 13 грудня, і 32 команди проходять його у три стадії. На першу стадію потрапили 16 команд, ще вісім долучаться на другій і вісім долучаться на третій.

Кожна стадія працює за швейцарською системою: 16 колективів грають між собою, а вісім найсильніших проходять далі. Після кожного матчу суперників підбирають за результатами, тож зустрічаються команди з однаковим балансом перемог і поразок.

На перших двох стадіях більшість матчів проходить до однієї виграної карти, а стикові зустрічі, які вирішують, хто пройде далі, – до двох. На третій стадії всі матчі йдуть до двох перемог. Плей-оф відбудеться з 10 до 13 грудня на арені Singapore Indoor Stadium. Це сітка на вибування: усі матчі, крім фіналу, команди грають до двох виграних карт, а фінал – до трьох.

Хто вибув і хто зіграє на Stage 2

З турніру вже вибули HEROIC, FaZe Clan, 9z Team, Chinggis Warriors, DENDELE CS і GOSH – тимчасова назва команди BC.Game на цьому Мейджорі.

NAVI стартують одразу зі Stage 2 разом із FUT Esports, G2 Esports, Nemiga Gaming, Astralis, The MongolZ, MIBR і 1win. У складах FUT і G2 є українці. На цій стадії також зіграють Team Liquid і Eternal Fire, які пройшли Stage 1.

Скільки отримають команди

Призовий фонд Мейджору становить 1 мільйон 250 тисяч доларів. Переможець забере 500 тисяч доларів, а фіналіст – 170 тисяч доларів. Команда на третьому місці отримає 100 тисяч доларів, на четвертому – 60 тисяч доларів. Колективи, які посядуть п'яте – восьме місця, отримають по 45 тисяч доларів кожен.

Stage 2 триватиме з 28 листопада до 1 грудня. Вісім найсильніших із 16 команд пройдуть на третю стадію, яка стартує 2 грудня, а решта вилетить із турніру.