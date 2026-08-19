NAVI примут участие в BLAST Open Fall 2026: стал известен первый соперник

Жеребьевка одного из самых престижных турниров сезона завершилась. Украинский киберспортивный гранд NAVI узнал, с кем начнет свой путь на BLAST Open Fall 2026. Мероприятие обещает стать настоящим испытанием для команды перед началом большого осеннего цикла соревнований по Counter-Strike 2.

Возвращение в Данию и финал в солнечной Португалии

Турнир начнется уже 26 августа и продлится до 6 сентября. Групповой этап будет проходить в студиях BLAST в Копенгагене, а решающие сражения позже перенесут на Super Bock Arena в португальском городе Порту. Общий призовой фонд соревнований составляет 1 миллион 100 тысяч долларов, сообщают NAVI на своем сайте. Игроки будут бороться не только за деньги, но и за очки в рейтинге, которые определяют позиции команд на мировой арене.

Первый соперник и история противостояния

Соперником "Рожденных побеждать" в группе А стал американо-немецкий коллектив M80. Команды сойдутся в поединке формата "лучший из трех" 26 августа в 17:00 по киевскому времени. Это противостояние имеет особый подтекст, ведь в течение 2026 года эти соперники еще не встречались на официальном уровне в рамках больших турниров.

NAVI CS2 начнут свою кампанию в группе А, где их первым соперником станет американо-немецкий состав M80,

– прокомментировал представитель пресс-службы организации Natus Vincere.

Интересно, что история их встреч в 2025 году завершилась с равными результатами. Тогда украинцы уверенно обыграли M80 на PGL Astana со счетом 2 : 0, однако позже соперники смогли взять реванш в Лондоне.

Состав группы и шансы на плей-офф

Помимо M80, в группу А попали такие сильные команды, как G2, Aurora, FURIA, paiN, Spirit и DENDELE CS. Система проведения турнира предусматривает, что только три лучших коллектива из каждой восьмерки пройдут в следующий этап. Победитель группы получит огромное преимущество в виде прямой путевки в полуфинал, что значительно сокращает путь к главному призу в 250 тысяч долларов.

Сейчас NAVI продолжают подготовку, сосредоточившись на изучении стратегий соперников. Несмотря на насыщенный календарь, команда ставит перед собой цель только победу, ведь успешный старт в Копенгагене позволит игрокам чувствовать себя увереннее во время плей-офф в Португалии.