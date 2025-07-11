NAVI прошли в финал одного из турниров в рамках Esports World Cup 2025

Украинская киберспортивная команда NAVI завоевала место в финале турнира по Apex Legends на Esports World Cup 2025. Благодаря впечатляющим результатам на групповом этапе соревнований, которые проходят в Саудовской Аравии, коллектив теперь готовится к решающим матчам.

Триумфальный путь к финалу

Команда NAVI показала отличную игру на групповом этапе Esports World Cup 2025 с Apex Legends, проходившем в Эр-Рияде. По результатам десяти матчей они заняли 7 место в своей группе, что позволило им напрямую пройти в финальную стадию турнира. Финал запланирован на 13 июля 2025 года, где NAVI будут соревноваться за главный приз из общего призового фонда в 2 миллиона долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на официальное объявление команды.

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Турнир ALGS 2025 Midseason Playoffs собрал 40 команд, поделенных на две группы. По правилам, только 7 лучших команд из каждой группы получают прямой выход в финал, тогда как команды, занявшие места с 8-го по 17-е, переходят к так называемому этапу последнего шанса. Остальные участники выбывают из борьбы.

NAVI удалось обойти многих сильных соперников и закрепить свое место среди лидеров. Кроме того, в плей-офф также прошли TSM, Falcons, Ninjas in Pyjamas, Fnatic, KINOTROPE и Wolves.

В украинской команде сейчас играют Hiarka, Uxako, Slab и Esteves33.

Esports World Cup 2025 стал одним из крупнейших летних турниров в мире киберспорта, и успех NAVI на нем является важным достижением для украинской киберспортивной сцены.

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