Похоже, что "рожденные побеждать" наконец набрали нужную форму, ведь они попали во второй подряд финал крупного турнира, информирует 24 Канал.
Интересно Лучший игрок мира по CS 2 высмеял россиян, выиграв нереальный раунд
NAVI набирают форму?
Natus Vincere стали вторыми финалистами BLAST Open Rotterdam 2026, триумфовав над российской PARIVISION.
Украинская организация обыграла оппонентов в противостоянии BO3 со счетом 2:1 по картам: Dust 13-11, Inferno 8-13 и Mirage 13-7.
Этот результат продолжает серию побед нашего коллектива, который недавно получил трофей ESL Pro League S23, а Дрин "makazze" Шакири добавил в свой послужной список первую в карьере медаль MVP.
В этой победе косовар также сыграл выдающуюся роль.
Один из лучших моментов полуфинала: смотрите видео
В финале NAVI будет ожидать встреча с лучшей командой мира, по состоянию на данный момент по версии HLTV – Vitality.
Дополнительной проблемой является статистика, ведь команды встречались шесть раз с 2023 года и именно французская организация выиграла все шесть поединков с 13 победами на картах и лишь одним поражением, информирует HLTV.
Правда, оптимистично настроен тренер "рожденных побеждать" Андрей Городенский.
Возможно, NAVI могут остановить еще одну эру,
– сказал он в разговоре с Dupreeh, вспомнив как когда-то NAVI остановили непобедимых Astralis.
Короткое интервью: смотрите видео
Когда состоится финал BLAST Open Rotterdam 2026?
Поединок NAVI против Vitality начнется 29 марта в 13:30 по киевскому времени, информирует Liquipedia.
Игра пройдет в формате BO5 – 5 карт до 3 побед. Поэтому фанатам киберспорта следует запастись вкусностями, ведь просмотр может затянуться.
Посмотреть трансляцию на украинском языке можно будет на каналах студии Maincast.