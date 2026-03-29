Похоже, что "рожденные побеждать" наконец набрали нужную форму, ведь они попали во второй подряд финал крупного турнира, информирует 24 Канал.

NAVI набирают форму?

Natus Vincere стали вторыми финалистами BLAST Open Rotterdam 2026, триумфовав над российской PARIVISION.

Украинская организация обыграла оппонентов в противостоянии BO3 со счетом 2:1 по картам: Dust 13-11, Inferno 8-13 и Mirage 13-7.

Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйтесь правил (принципів) відповідальної гри ТОВ “СЛОТС Ю.ЕЙ”. Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024)

Этот результат продолжает серию побед нашего коллектива, который недавно получил трофей ESL Pro League S23, а Дрин "makazze" Шакири добавил в свой послужной список первую в карьере медаль MVP.

В этой победе косовар также сыграл выдающуюся роль.

Один из лучших моментов полуфинала: смотрите видео

В финале NAVI будет ожидать встреча с лучшей командой мира, по состоянию на данный момент по версии HLTV – Vitality.

Дополнительной проблемой является статистика, ведь команды встречались шесть раз с 2023 года и именно французская организация выиграла все шесть поединков с 13 победами на картах и лишь одним поражением, информирует HLTV.

Правда, оптимистично настроен тренер "рожденных побеждать" Андрей Городенский.

Возможно, NAVI могут остановить еще одну эру,

– сказал он в разговоре с Dupreeh, вспомнив как когда-то NAVI остановили непобедимых Astralis.

Короткое интервью: смотрите видео

Когда состоится финал BLAST Open Rotterdam 2026?