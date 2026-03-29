Схоже, що "народжені перемагати" нарешті набрали потрібну форму, адже вони потрапили у другий поспіль фінал великого турніру, інформує 24 Канал.
NAVI набирають форму?
Natus Vincere стали другими фіналістами BLAST Open Rotterdam 2026, тріумфувавши над російською PARIVISION.
Українська організація обіграла опонентів у протистоянні BO3 з рахунком 2:1 за мапами: Dust 13-11, Inferno 8-13 та Mirage 13-7.
Цей результат продовжує серію перемог нашого колективу, який нещодавно здобув трофей ESL Pro League S23, а Дрін "makazze" Шакірі додав до свого послужного списку першу у кар'єрі медаль MVP.
У цій перемозі косовар також зіграв визначну роль.
У фіналі на NAVI очікуватиме зустріч з найкращою командою світу, станом на цю мить за версією HLTV – Vitality.
Додатковою проблемою є статистика, адже команди зустрічалися шість разів з 2023 року і саме французька організація виграла всі шість поєдників з 13 перемогами на картах та лише однією поразкою, інформує HLTV.
Щоправда, оптимістично налаштований тренер "народжених перемагати" Андрій Городенський.
Можливо, NAVI можуть зупинити ще одну еру,
– сказав він у розмові з Dupreeh, згадавши як колись NAVI зупинили непереможних Astralis.
Коли відбудеться фінал BLAST Open Rotterdam 2026?
Поєдинок NAVI проти Vitality розпочнеться 29 березня о 13:30 за київським часом, інформує Liquipedia.
Гра пройде у форматі BO5 – 5 мап до 3 перемог. Тож фанатам кіберспорту слід запастися смаколиками, адже перегляд може затягнутися.
Подивитися трансляцію українською мовою можна буде на каналах студії Maincast.