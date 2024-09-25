NAVI провела ивент для украинских фанатов Valorant, а теперь объявляет его результаты

Киберспортивная организация Natus Vincere подводит итоги украинских соревнований по Valorant, шутеру от первого лица, разработанного компанией Riot Games. Что интересно, это уже третий такой ивент за этот год.

Как это было

NAVI VALORANT Autumn Rivalry – всеукраинский турнир, целью которого является развитие местного сообщества. Он является одним из четырех этапов соревнований, которые проходят раз в сезон. На этот раз событие длилось с 14 по 22 сентября, включая два этапа квалификаций, где команды играли по швейцарской схеме до двух побед. Об этом рассказали на официальном сайте NAVI.

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Наряду с командами, которые прошли квалификации, в Play-off появились приглашенные участники, которые показали лучшие результаты в предыдущих этапах. Всего в финальную стадию дошло 4 команды, которые соревновались за призовой фонд в 40 000 гривен. Стадия Play-off проходила по Олимпийской системе на выбывание в формате до двух побед.

Финальный этап разделился на три части:

Sila4i против Morkva. Победитель – Sila4i.

4uHa3ec против KO3AKU. Победитель – KO3AKU.

Sila4i против KO3AKU. Победитель турнира – KO3AKU.

Призовой фонд распределился следующим образом:

KO3AKU получили 20 000 гривен .

. Sila4i забрали 10 000 гривен.

Morkva – 6 000 гривен.

4uHa3ec – 4 000 гривен.

Благодаря стабильным результатам во всех трёх прошедших турнирах серии, команды KO3AKU и Sila4i гарантировали себе участие в основном этапе решающего зимнего соревнования серии - NAVI VALORANT Winter Clash.

Morkva благодаря бронзе на Autumn Rivalry получат приглашение в закрытую квалификацию к зимнему турниру. Еще одна команда, Try Hearts, обеспечила аналогичный результат благодаря четвертому месту на Summer Showdown.