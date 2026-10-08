NAVI уступили PARIVISION и вылетели из ESL Pro League

PARIVISION обыграла Natus Vincere со счетом 2:1 в серии ESL Pro League и вышла в плей-офф. Для команды это первый турнир с тех пор, как она окончательно включила в состав нового игрока, а для NAVI это вылет из турнира.

Что означает эта победа для обеих команд?

Серия была напряженной: PARIVISION проиграла на Inferno со счетом 8:13, но выиграла Cache (13:10) и Mirage (13:11). Для Natus Vincere это поражение стало небольшим ударом по шансам на квалификацию на Major в Сингапуре, ведь выход в плей-офф почти гарантировал бы им место на турнире. Впрочем, результаты, которые команда показала ранее на ESL Pro League, оставили ей 89% шансов на квалификацию, пишет HLTV.

Для PARIVISION этот результат особенно важен. Команда впервые обыграла Natus Vincere в нынешнем составе. Это также подтверждает, что решение оставить HObbit в команде навсегда было правильным. Теперь у PARIVISION есть шанс добиться лучшего результата на турнире такого уровня за последнее время.

Как проходила серия?

На Inferno Natus Vincere уверенно выиграла первые раунды. Она победила в раннем противостоянии форс-бай на стороне защиты (так называют раунды, когда команда покупает оружие при ограниченном количестве денег) и больше не теряла контроля. PARIVISION удалось сохранить экономику и провести немало полноценных покупок, но Михай "iM" Иван то и дело совершал важные мультикилы и срывал их атаки.

На Cache PARIVISION первой набрала преимущество на стороне защиты. Хотя позиция команды на точке B была значительно слабее, Natus Vincere недостаточно воспользовалась этим. Она выиграла раунд форс-бай после смены сторон и, казалось, должна была переломить ход карты в свою пользу, однако ошибки на фоне слабых закупок соперника вернули PARIVISION в игру. Команда не упустила шанс.

В решающей игре на Mirage Natus Vincere не справилась с нетипичным для этой карты быстрым темпом атаки PARIVISION и проигрывала 0:5. Четыре убийства iM за раунд вернули надежду, однако еще одна ошибка против слабой закупки позволила PARIVISION уйти на перерыв со счетом 8:4.

Во второй половине Natus Vincere перехватила инициативу на стороне атаки, воспользовалась импульсом выигранного пистолетного раунда и сравняла счет. Далее команды отвечали друг другу. На раунд, в котором Игорь "w0nderful" Жданов убил четырех соперников, PARIVISION ответила успешным стеком на точке А. Серию решило разминирование в последнюю секунду.

Кто отличился по статистике?

Лучшим игроком серии стал xiELO с рейтингом 1,41 (63 убийства и 45 смертей). Для 20-летнего игрока PARIVISION это существенный вклад в победу. В Natus Vincere лучше всех выступил w0nderful: 63 убийства, 40 смертей и рейтинг 1,38. Iм завершил серию с рейтингом 1,23.

Среди остальных игроков Natus Vincere Валерий "b1t" Ваховский показал результат 0,92, Алекси "Aleksib" Виролайнен – 0,85, а Дрин "makazze" Шакири – 0,83.