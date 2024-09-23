NAVI побороли собственное проклятие – команда выиграла ESL Pro League Season 20 по CS 2

Natus Vincere стали триумфаторами 20 сезона ESL Pro League по Counter-Strike 2. В напряженном матче им удалось одолеть темную лошадку турнира и в конце концов сломать надоедливое проклятие.

Наконец-то больше не будет мемов о Natus Vincere и их проклятии финалов BO5 (5 карт до 3 побед), ведь украинская организация наконец одержала победу в подобном формате, сообщает Games 24.

К теме NAVI в шаге от триумфа – команда пробилась в гранд-финал ESL Pro League Season 20 по CS 2

Невероятный матч стал проверкой на выносливость

Финалисты подарили поклонникам киберспортивного CS 2 настоящий праздник, устроив эмоциональные американские горки и сыграв все 5 карт.

К тому же сюрпризы начались еще на этапе их выбора, ведь Eternal Fire удивили всех, изменив собственный "пермабан". Турецкая команда решила оставить NAVI без их сильнейшей на данный момент карты Mirage и только второй раз в истории своих официальных матчей сыграть Anubis.

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Продолжили удивлять EF уже на сервере, где в первом раунде противостояния достаточно уверенно забрали себе пик оппонентов Nuke, который до недавних пор считался козырем "рожденных побеждать" – 13:8.

NAVI не стали отпускать оппонентов в отрыв и отплатили им той же монетой, забрав их пик – уже упомянутый Anubis. Правда, здесь борьба выдалась более напряженной и если бы не фантастический раунд от iM, то подопечные Городенского, возможно, и не праздновали бы победу 13:11 на этой карте.

Невероятный клатч от iM – смотреть видео

Продолжив свой ударный темп, NAVI одержали не менее тяжелую победу и в третьем раунде финала, которым стала карта Ancient, закончившаяся 13:11 в их пользу.

Казалось бы, остался только финальный рывок, но тут Eternal Fire собрали всю волю в кулак и продемонстрировали, что они не просто так попали в гранд-финал, став главной сенсацией юбилейного сезона ESL Pro League.

Турецкому коллективу удалось просто таки катком проехаться по "рожденным побеждать" и забрать в свой актив Inferno – разгром 13:4.

Последний раунд на Inferno – посмотрите ролик

Общий счет противостояния стал 2:2 и решить все было суждено Dust 2. На ней мы увидели напряженный поединок, в котором в каждом из раундов фактически решалась судьба всего матча.

Благодаря индивидуальному мастерству и опыту, NAVI все же удалось оправиться после провальной Inferno и наконец-то сломать собственное проклятие, одержав победу на карте 13:10 и 3:2 в BO5 гранд-финале ESL Pro League Season 20.

Важнейший раунд на Dust 2 и невероятная синергия jL и Aleksib – смотреть ролик

Интересно! По итогам турнира звание лучшего игрока (MVP) получил Юстинас "jL" Лекавичус, а NAVI пополнили собственную копилку призовыми в 170 тысяч долларов.

Итак, "рожденные побеждать" выиграли 2 из 4 финалов в которые попали в этом году и сделали серьезную заявку на звание лучшей команды года, которое коллективу предстоит подтвердить на следующих важных турнирах – BLAST Premier Fall Final 2024 и шанхайском Мейджоре.