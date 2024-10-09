NAVI стали на шаг ближе к квалификации на турнире IEM Rio по Counter-Strike 2

Очередной этап пятого сезона Intel Grand Slam проходит с 7 по 13 октября 2024 года и привлекает традиционные 16 команд. Natus Vincere уже одержали две победы над соперниками, а в ближайшее время могут одержать еще одну. С кем они сыграют?

Как это было

Сейчас продолжаются групповые стадии. Natus Vincere победили сначала Imperial, пока Liquid разбили команду COL. Параллельно FURIA обыграли FaZe, а MOUZ обошли paiN. После этого NAVI встретились с Liquid, а FURIA с MOUZ. На следующем этапе нас ждет игра между NAVI и FURIA, которая ожидается уже завтра, 9 октября, согласно данным Liquipedia.

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Победой над Team Liquid и выходом в финал верхней сетки группы A команда Natus Vincere фактически гарантировала себе место в плей-офф турнира. Хотя ей еще предстоит сыграть с FURIA, любой результат означает попадание в финальные стадии. Победитель этого матча попадет сразу в полуфинал, команда, проигравшая – в четвертьфинал.

Как сообщает HLTV, NAVI проиграли карту Inferno с результатом 4:13, но выиграли две следующие – Dust2 13:5, Ancient 13:11. Отмечается, что лучше всего себя показали Юстинас "jL" Лекавичюс и Михай "iM" Иван, которые набрали около 100 ADR и помогли своей команде ответить на первый проигрыш.

Напомним, призовой фонд турнира составляет 250 000 долларов, из которых 100 000 долларов заберет победитель. Судя по результатам группы B, плей-офф NAVI разделят с HEROIC и Vitality, а также или с MOUZ, или с FaZe, в зависимости от того, кто победит на поединке 9 октября, который начнется через 7 часов.