Не отличить от настоящих: игрок Minecraft показал чрезвычайно реалистичные горные пейзажи

Пользователь Reddit и поклонник Minecraft недавно поделился в сети своими невероятными проектами. Горные пейзажи выглядят настолько реалистично, что их можно спутать с фотографиями. Детальнее в материале.

Сообщество поклонников Minecraft никогда не перестает разочаровывать своими масштабными проектами и строительными навыками. За годы существования игры, геймеры научились создавать настолько реалистичные пейзажи, что их иногда действительно сложно отличить от настоящих.

К теме Большое строительство в Minecraft: игрок потратил 5 лет на строительство огромной автострады

Совсем недавно пользователь Reddit под ником craftgig14 поразил сеть своей грандиозной работой. На первый взгляд пейзаж, построенный геймером, выглядит как настоящее фото заснеженной горы.

Лишь при увеличении масштаба удается разглядеть блоки, дающие понять, что все изображение действительно построено в Minecraft. Пользователи Reddit были удивлены тем, как реалистично смотрится работа геймера. Некоторые комментаторы даже утверждали, что подумали, что это чье-то фото пока не зашли в комментарии, а сам пост набрал более 16 тысяч лайков.

Работа craftgig14 / изображение Reddit

Интересно, что это не первая подобная работа craftgig14. Мастеровитый строитель и прежде делился с сообществом результатами своей работы и пусть они выглядели не так потрясающе, как его последнее творение, но тоже определенно стоят внимания.

Другие работы геймера / изображение Reddit

Поскольку интерес к Minecraft не утихает, разработчики Mojang также не оставляют работы над своим детищем. Следующее большое обновление, под названием "The Wild Update", планируемое к выходу в 2022 году, добавит в мир игры еще больше биомов и функций, чтобы геймеры могли полностью раскрыть свой творческий потенциал.