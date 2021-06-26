Не устанавливайте этот мод!, – разработчик No Man's Sky в бешенстве от фанатской модификации

Просторами сети несется остроумная модификация для популярной космической песочницы No Man's Sky, однако, похоже, что не всем она по вкусу. Подробнее – в материале.

Огромная процедурно сформированная вселенная No Man's Sky дает игрокам почти неограниченный простор для исследования. Каждый уголок игры обеспечивает новые впечатления, а пользовательские модификации выступают как дополнительный инструмент создания нового контента в безграничном цифровом мире. Несмотря на то, что No Man's Sky и до этого получала уникальные модификации, доныне ни одна из них не "задевала" чувств создателя игры.

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Главной целью игрового процесса No Man's Sky является выживание, однако, несмотря на такую ​​суровую реальность, сообщество поклонников проекта обожает юмор. Чаще всего пользовательские модификации добавляют в игру именно уникальные комедийные элементы, а новый мод является поистине единственным в своем роде.

Создатель игры Шон Мюррей, даже посвятил ему "гневный" твит, который геймеры охотно распространяют сетью, параллельно делясь ссылкой на загрузку модификации. Этот мод не добавляет в игру никаких новых функций и не реформирует геймплей, вместо этого он меняет лица всех NPC в игре на причудливо улыбающееся лицо самого Мюррея.

Хотя создатель No Man's Sky заявляет, что геймеры не должны устанавливать этот мод и даже требует его удалить, но поклонникам игры очевидно, что он поделился этими скриншотами не зря. Геймеры твердо уверены, что Мюррей считает мод таким же веселым, как и они, а умение посмеяться над собой всегда добавляет признательности публичным лицам.

No Man's Sky доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S и устройствах Android.