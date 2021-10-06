Не все видеокарты выдерживают: игрок в Minecraft создал набор текстур с реалистичной травой

Оригинальной работой поделился в сети поклонник видеоигры Minecraft. Он создал набор реалистичных текстур под названием "Realistic Grass", который очень понравился геймерам.

Видеоигра Minecraft продолжает оставаться очень популярной и сейчас, хотя ее релиз состоялся почти десять лет назад. Поклонники этой игры постоянно берутся за различные креативные проекты, а также придумывают что-то интересное.

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Например, моддер с никнеймом NicoRTX создал набор текстур с очень реалистичной травой. Его работа очень понравилась пользователям сети, а оригинальная запись на платформе Reddit попала в число самых популярных в этом разделе. В целом его пост уже собрал более 23 тысяч лайков и 500 комментариев.

Поклонники видеоигры Minecraft похвалили главного героя за эту работу, правда, испытать его набор с названием "Realistic Grass" решаются не все. Дело в том, что пользователи, которые все же это сделали, отмечают, что этот пакет сильно нагружает видеокарту, а некоторые персональные компьютеры могут даже произвольно перезагружаться. Правда, стоит добавить, что недавно моддер выпустил версию этих текстур для бюджетных PC.

Сам энтузиаст рекомендует использовать свой пакет вместе с шейдерами, которые добавляют эффект ветра или имитируют шелест травы, когда главный герой ступает на нее. А если конкретнее, то моддер посоветовал установить шейдер с названием SEUS Renewed. Саму же модификацию можно загрузить бесплатно на сайте Planet Minecraft, а также в блоге автора. Стоит добавить, что версия текстур с разрешением 2K доступна только тем геймерам, которые поддерживают NicoRTX на Patreon.

Набор текстур "Realistic Grass" / Фото с блога NicoRTX