Хоррор Necrophosis готовят к релизу на PS5 и Xbox Series
- Студия Dragonis Ares анонсировала расширенное издание хоррора Necrophosis для PS5 и Xbox Series, которое будет включать новый контент.
- В состав издания Necrophosis: Full Consciousness войдет базовая версия игры и DLC Subconsciousness, которое добавит новые локации и сущности.
Студия Dragonis Ares анонсировала расширенное издание своего жуткого приключенческого хоррора Necrophosis. Игра, дебютировавшая на ПК в апреле 2025 года, получит новый контент и впервые появится на консолях текущего поколения.
Психологический хоррор Necrophosis вышел 25 апреля 2025 года и сразу привлек внимание атмосферой гнетущего сюрреализма. Разработчики из Dragonis Ares позиционируют свой проект как приключение от первого лица, погружающее игрока в кошмарный мир с гротескными формами, тревожными пейзажами и постоянным ощущением распада, объясняет 24 Канал.
Что предложит расширенное издание Necrophosis?
К анонсу нового издания студия подготовила геймплейный трейлер, который демонстрирует знакомую мрачную эстетику, наполненную странными существами и сюрреалистичными локациями.
Обновленный трейлер Necrophosis – смотрите видео:
Мир после миллиардов лет сна
В центре истории – сущность под названием Сознание. Главный герой просыпается после миллиардов лет в реальности, где все живое было поглощено загадочным проклятием. Мир больше не подчиняется привычным законам жизни и смерти – расклад стал его естественным состоянием.
Описание в Steam описывает атмосферу максимально откровенно: с каждым шагом игрок ощущает неотвратимое прикосновение упадка. В этой истории смерть – не финал, а повсеместное и постоянное присутствие.
Necrophosis сочетает несколько ключевых механик:
- решение нестандартных головоломок;
- исследование темных территорий, заселенных потусторонними созданиями;
- сбор фрагментов информации о причинах пробуждения героя.
Игра делает ставку не на стремительный экшен, а на медленное погружение в атмосферу и внимательное изучение окружающего мира. Именно через детали окружения и косвенные подсказки постепенно открывается более широкий контекст событий.
Что входит в Necrophosis: Full Consciousness
Расширенное издание получило название Necrophosis: Full Consciousness. Оно появится в продаже до конца текущего года и будет доступно на PC (через Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.
В состав издания войдет базовая версия игры и дополнение Subconsciousness, которое также можно будет приобрести отдельно. DLC добавит новые локации, новых сущностей и, по словам авторов, обеспечит более глубокое погружение в атмосферу ужаса.