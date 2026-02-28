Психологический хоррор Necrophosis вышел 25 апреля 2025 года и сразу привлек внимание атмосферой гнетущего сюрреализма. Разработчики из Dragonis Ares позиционируют свой проект как приключение от первого лица, погружающее игрока в кошмарный мир с гротескными формами, тревожными пейзажами и постоянным ощущением распада, объясняет 24 Канал.

Смотрите также Первый кадр из сериала God of War разочаровал фанатов

Что предложит расширенное издание Necrophosis?

К анонсу нового издания студия подготовила геймплейный трейлер, который демонстрирует знакомую мрачную эстетику, наполненную странными существами и сюрреалистичными локациями.

Обновленный трейлер Necrophosis – смотрите видео:

Мир после миллиардов лет сна

В центре истории – сущность под названием Сознание. Главный герой просыпается после миллиардов лет в реальности, где все живое было поглощено загадочным проклятием. Мир больше не подчиняется привычным законам жизни и смерти – расклад стал его естественным состоянием.

Описание в Steam описывает атмосферу максимально откровенно: с каждым шагом игрок ощущает неотвратимое прикосновение упадка. В этой истории смерть – не финал, а повсеместное и постоянное присутствие.

Necrophosis сочетает несколько ключевых механик:

решение нестандартных головоломок;

исследование темных территорий, заселенных потусторонними созданиями;

сбор фрагментов информации о причинах пробуждения героя.

Игра делает ставку не на стремительный экшен, а на медленное погружение в атмосферу и внимательное изучение окружающего мира. Именно через детали окружения и косвенные подсказки постепенно открывается более широкий контекст событий.

Что входит в Necrophosis: Full Consciousness

Расширенное издание получило название Necrophosis: Full Consciousness. Оно появится в продаже до конца текущего года и будет доступно на PC (через Steam), PlayStation 5, Xbox Series X и Xbox Series S.

В состав издания войдет базовая версия игры и дополнение Subconsciousness, которое также можно будет приобрести отдельно. DLC добавит новые локации, новых сущностей и, по словам авторов, обеспечит более глубокое погружение в атмосферу ужаса.