Психологічний хорор Necrophosis вийшов 25 квітня 2025 року й одразу привернув увагу атмосферою гнітючого сюрреалізму. Розробники з Dragonis Ares позиціюють свій проєкт як пригоду від першої особи, що занурює гравця у кошмарний світ із гротескними формами, тривожними пейзажами та постійним відчуттям розпаду, пояснює 24 Канал.

Що запропонує розширене видання Necrophosis?

До анонсу нового видання студія підготувала геймплейний трейлер, який демонструє знайому похмуру естетику, наповнену дивними істотами та сюрреалістичними локаціями.

Оновлений трейлер Necrophosis – дивіться відео:

Світ після мільярдів років сну

У центрі історії – сутність під назвою Свідомість. Головний герой прокидається після мільярдів років у реальності, де все живе було поглинуте загадковим прокляттям. Світ більше не підкоряється звичним законам життя і смерті – розклад став його природним станом.

Опис у Steam змальовує атмосферу максимально відверто: із кожним кроком гравець відчуває невідворотний дотик занепаду. У цій історії смерть – не фінал, а повсюдна й постійна присутність.

Necrophosis поєднує кілька ключових механік:

розв’язання нестандартних головоломок;

дослідження темних територій, заселених потойбічними створіннями;

збирання фрагментів інформації про причини пробудження героя.

Гра робить ставку не на стрімкий екшен, а на повільне занурення в атмосферу та уважне вивчення навколишнього світу. Саме через деталі оточення та непрямі підказки поступово відкривається ширший контекст подій.

Що входить до Necrophosis: Full Consciousness

Розширене видання отримало назву Necrophosis: Full Consciousness. Воно з’явиться у продажу до кінця поточного року та буде доступне на PC (через Steam), PlayStation 5, Xbox Series X та Xbox Series S.

До складу видання увійде базова версія гри та доповнення Subconsciousness, яке також можна буде придбати окремо. DLC додасть нові локації, нових сутностей і, за словами авторів, забезпечить глибше занурення в атмосферу жаху.