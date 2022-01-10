Недобросовестный тестировщик: игрока в Genshin Impact могут оштрафовать на 78 тысяч долларов

Авторы Genshin Impact хотят оштрафовать на 78 тысяч долларов тестировщика видеоигры. Он поделился записью эксклюзивного геймплея с другом, который позже "слил" его в сеть.

Наверное, разработка любой современной видеоигры не может обойтись без "сливов" информации. Интересно, что авторы последних почти всегда избегают ответственности за подобные правонарушения, правда, все же не все. К примеру, недавно разработчики Pokemon Sword & Shield отсудили 300 тысяч долларов у двух таких геймеров.

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В похожую историю попали и главные герои этого материала, которые "слили" информацию о будущем апдейте для популярной игры Genshin Impact. Стоит начать с того, что один из них принял участие в закрытых бета-тестированиях обновления 2.5. Он записал геймплей будущего апдейта, а затем поделился этим видео со своим товарищем.

Тестировщик попросил последнего не распространять эту запись, правда, нетрудно догадаться, что произошло потом. Его "хороший" товарищ выложил видео в открытый доступ, а хуже всего в этой ситуации то, что он даже не скрыл идентификатор этого недобросовестного тестировщика.

Поэтому представители компании miHoYo очень быстро нашли автора "слива". Сначала они заблокировали его аккаунт за нарушение NDA (соглашение о неразглашении), которое он подписал до старта тестирований. А также они планируют оштрафовать его на сумму в 78 тысяч долларов, а это более 2 миллионов гривен.

Интересно, что этого недобросовестного тестировщика волнует не штраф, а бан его основного аккаунта. Он отметил, что там было немало прокачанных персонажей, а также всевозможных ценных предметов. А в ситуации с деньгами этот геймер просто бессилен, потому что для него это неподъемная сумма. Добавим, что его "хороший" друг пока собирается возместить только потерю аккаунта.

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