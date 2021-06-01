Недовольный фанат "добавил женственности" Элой из Forbidden West и запустил забавный челлендж

Геймер, оказался недовольным "обновленной" внешностью главной героини и, проявив креатив в "улучшении" ее лица, случайно запустил забавный челлендж в сети.

Обновленное олицетворение Элой в будущей Horizon Forbidden West вызвало бурное обсуждение среди фанатов серии. Некоторых геймеров по-настоящему "возмутило" внедрение разработчиками доли "боди-позитива" в игру, а именно то, что они добавили немного веса главной героини, несмотря на то, что она ведет достаточно активный образ жизни.

Интересно На этот раз вирусные мемы: обиженная Леди Димитреску с Resident Evil покорила сеть – фото

Особенно "бурную" реакцию одного из фанатов игры превратили в настоящий мем, насмехаясь над тем, как он исправил пухлые щечки Элой, сделав лицо героини, по его словам, "менее маскулинным" и выложил это в свой профиль в твиттере под ником ApexAlphaJ.

Мне кажется или Sony действительно делают своих главных героинь слишком мужественными.. никаких изгибов, грубые не женственные черты... В отличие от обычной женщины. Типа Элли из TLOU2... и ей подобных. Просто вставил свои два цента #My2cents, – написал парень в своем посте.

Такие опрометчивые слова задели не только геймеров, которым пришлась по нраву обновленная внешность Элой, но и феминисток, которые сразу бросились защищать, пусть и виртуальную, но девушку. Мы также не понимаем претензий ApexAlphaJ и считаем их надуманными, ведь Элой выглядит как обычная женщина без привычного современного макияжа, которого, на ней и не должно быть согласно "лору" игры.

Однако, такая реакция геймера обернулась настоящей лавиной забавных постов в которых пользователи смеются с неуклюжести такого "ремейка" лица героини, демонстрируя собственные версии других персонажей игр, фильмов и сериалов – и все это под созданным ApexAlphaJ хэштегом # My2cents.

Вот кому-то не нравится "маскулинность" Натана Дрейка.

Уже другой пользователь решил "обновить" внешность самого известного в мире водопроводчика.

Пользователю Low Poly Depression, например, не нравится модель Лары Крофт из последних игр, ведь в ней "много полигонов".

А вот mckenzie показалось, что Фуриоса из блокбастера "Безумный Макс" также выглядит недостаточно женственно, поэтому девушка помогла ей сделать "небольшой" макияж.

А здесь уже фанаты Nintendo посягнули на святое, опять же "добавив женственности" Тоадетти.

И наоборот "немного мускулинности" Кирби.

Фанаты Sega подхватили ход мыслей предшественников и обвинили Соника в нереалистичности.

Вслед за ними вопросами реализма обеспокоились и майнкрафтеры.

А вот уже фанат Ubisoft утверждает, что героини их игр выглядят "слишком нормально" и у них "нет никаких недостатков" а это недопустимо.

Ну и напоследок пользователь Dyllan Exegol немного успокоил тех фанатов игры, которых не устроила Элой, предположив, что на том печально "знаменитом" скриншоте просто был неудачно подобран ракурс и подкрепил эту догадку рядом других изображений из игры.

Напомним, что Horizon Forbidden West должен выйти уже в 2021 году для консолей PlayStation 4 и 5.