Культовую гонку Underground 2 превратили в онлайн-игру – тысячи игроков уже гоняют вместе

Adv

Тысячи поклонников олдскульных гонок гоняют вместе в реальном времени благодаря стараниям одного геймера, сообщает Gamerant.

Фан-проект возродил старую игру

Компания Electronic Arts выпустила Need for Speed: Underground 2 еще 9 ноября 2004 года. С тех пор игра стала настоящим эталоном гонок в открытом мире и остается вершиной франшизы для миллионов геймеров.

Хотя в игре был сетевой режим, разработчики отключили его серверы еще в августе 2006 года, лишив игроков возможности соревноваться друг с другом в интернете.

Ситуацию изменил фанатский проект под названием Underground 2 Revived, который работает в обычном браузере на ПК и на мобильных устройствах.

Пользователям достаточно зайти на сайт, выбрать никнейм и сразу попасть в режим свободного вождения по городу.

К тому же энтузиаст превратил классическую одиночную игру в настоящую многопользовательскую онлайн-среду. Теперь на одной карте одновременно могут находиться до 48 игроков.

Они собираются на автосходки, общаются через встроенный чат с водителями поблизости и создают собственные команды, чтобы всегда видеть друзей на карте. Также в игре появились гоночные лобби для совместных соревнований, а для удобства виртуальных водителей был создан специальный призрачный режим, отключающий столкновения между машинами.

Главным толчком к созданию порта стала личная история разработчика.

Мы с братом играли в эту игру вместе примерно 20 лет назад. Поэтому я попробовал портировать ее в браузер, чтобы мы могли снова играть вместе– прокомментировал создатель проекта.

На пике на сайте одновременно находилось более 7 тысяч пользователей, а в режиме свободного исследования карты одновременно гоняли почти 3 тысячи человек.

Автор продолжает регулярно выпускать обновления, улучшать производительность и добавлять новые функции. Конечно, все это будет продолжаться до тех пор, пока правообладатели франшизы из EA не вмешаются и не отнимут у геймеров то, что они полюбили, как это произошло с закрытием студии BioWare.