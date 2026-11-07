Культову гонку Underground 2 перетворили на онлайн-гру – тисячі гравців уже ганяють разом

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Тисячі фанатів олдскульних перегонів ганяють разом у реальному часі завдяки старанням одного геймера, повідомляє Gamerant.

Фанатський проєкт відродив стару гру

Компанія Electronic Arts випустила Need for Speed: Underground 2 ще 9 листопада 2004 року. Відтоді гра стала справжнім еталоном гонок у відкритому світі та залишається вершиною франшизи для мільйонів геймерів.

Хоча у грі був мережевий режим, розробники вимкнули його сервери ще у серпні 2006 року, позбавивши гравців можливості змагатися один проти одного в інтернеті.

Ситуацію змінив фанатський проєкт під назвою Underground 2 Revived, який працює у звичайному браузері на ПК та на мобільних пристроях.

Користувачам достатньо перейти на сайт, обрати нікнейм і відразу потрапити у режим вільної їзди містом.

До того ж ентузіаст перетворив класичну одиночну гру на справжнє багатокористувацьке онлайн-середовище. Тепер на одній карті одночасно можуть перебувати до 48 гравців.

Вони збираються на автосходки, спілкуються через вбудований чат із водіями поблизу та створюють власні команди, щоб завжди бачити друзів на карті. Також у грі з'явилися гоночні лобі для спільних змагань, а для комфорту віртуальних водіїв створили спеціальний примарний режим, який вимикає зіткнення між машинами.

Головним поштовхом до створення порту стала особиста історія розробника.

Ми з братом грали в цю гру разом приблизно 20 років тому. Через це я спробував портувати її в браузер, щоб ми могли грати разом знову– прокоментував творець проєкту.

На піку на сайті одночасно перебувало понад 7 тисяч користувачів, а в режимі вільного дослідження карти одночасно ганяли майже 3 тисячі людей.

Автор продовжує регулярно випускати оновлення, покращувати продуктивність та додавати нові функції. Звісно, все це триватиме поки правовласники франшизи з EA не втрутяться та не заберуть в геймерів щось, що вони полюбили, як це сталося з закриттям студії BioWare.