Негативные отзывы и пиковый онлайн: видеоигра PUBG: Battlegrounds стала бесплатной

Видеоигра PUBG: Battlegrounds перешла на условно-бесплатную модель распространения. Одновременно с этим выросло количество активных игроков, а также отрицательных отзывов.

Вчера утром популярная королевская битва PUBG: Battlegrounds перешла на условно-бесплатную модель распространения. Поэтому и неудивительно, что сразу после этого серверы видеоигры заполнили геймеры, правда, такая идея понравилась не всем поклонникам проекта.

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Стоит начать с того, что после смены модели распространения значительно увеличилось количество активных игроков. Согласно данным ресурса SteamDB, вчера в PUBG: Battlegrounds одновременно играло почти 670 тысяч геймеров, а в последний раз подобное можно было увидеть еще в апреле 2020 года. Добавим, что осенью хорошим результатом считался показатель в 400 тысяч активных игроков.

Статистика видеоигры PUBG: Battlegrounds за последние 3 года / Скриншот

Правда, одновременно с такими хорошими статистическими показателями увеличилось и количество негативных отзывов. Одни геймеры жалуются на технические проблемы, возникшие после превращения PUBG: Battlegrounds в бесплатную видеоигру, а другим не понравилось изменение модели распространения.

По мнению последних, такое решение авторов спровоцирует рост числа читеров. А самое интересное, что некоторые геймеры сейчас требуют вернуть им деньги, которые они потратили на приобретение видеоигры. Также таким игрокам не понравилась компенсация, которую предложили разработчики.

Добавим, что выросло и количество положительных отзывов, правда, их все равно пока меньше. Поэтому рейтинг видеоигры уже опустился до показателя в 54% положительных отзывов (более 30 тысяч рецензий). Важно отметить, что речь идет о рецензиях, которые игра PUBG: Battlegrounds получила за последние 30 дней.

Отзывы пользователей Steam / Скриншот

Напоследок отметим, что в бесплатной версии PUBG: Battlegrounds отсутствуют рейтинговые матчи, частные лобби и косметика. Исправить такой недостаток очень просто, а для этого нужно только один раз приобрести пропуск Battlegrounds Plus, который стоит 13 долларов (более 350 гривен). Добавим, что все владельцы оригинальной видеоигры получат такой апгрейд бесплатно и автоматически.

Новый трейлер видеоигры PUBG: Battlegrounds: видео