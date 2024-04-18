Неймар опозорился, обратившись к разработчикам Counter-Strike 2

Звездный бразильский футболист Неймар, известный выступлениями за Барселону и ПСЖ, опозорился перед миллионами геймеров, обратившись с к разработчикам CS2 с несерьезной проблемой.

Не секрет, что многие футболисты являются поклонниками Counter-Strike, а наш Александр Зинченко и вовсе имеет за плечами две игры на официальных киберспортивных соревнованиях.

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Не стыдится своего хобби и игрок саудовского коллектива Аль-Хиляль – Неймар, который сейчас продолжает восстановление после тяжелой травмы.

На днях, бразилец опубликовал в Instagram историю, где выразил свои претензии к Valve, показав, что ничем не отличается от других геймеров.

С помощью видео футболист решил пожаловаться разработчикам на то, что его якобы точный выстрел из AWP (снайперской винтовки) не был "засчитан" игрой.

CS сломан, посмотрите на это... не может быть, – написал Неймар.

Стори Неймара – смотреть видео

На первый взгляд кажется, что жалоба футболиста обоснована, однако, просмотрев видео несколько раз, геймеры быстро поняли, что это не совсем так.

Я чего-то не понимаю или он действительно промахнулся?, – написал один из смущенных комментаторов.

Изучение ролика "под микроскопом" от довольно популярного контент-мейкера по CS под ником zipeL, показало – Неймар действительно промазал.

Ситуация изрядно рассмешила поклонников игры, поскольку забавно срезонировала с тем, что Ней известен своей привычкой "выпрашивать" штрафные и пенальти на футбольном поле и, похоже, решил применить подобную тактику с Valve.