Необычная история первых людей: вышел геймплейный трейлер стратегии TFM: The First Men

Студия Gathering Tree поделилась новой информацией об оригинальной стратегии TFM: The First Men. Она представила геймплейный трейлер, в котором показала немало интересного.

Независимая турецкая студия Gathering Tree (Overfall и Battle Commanders) в июле 2019 года официально анонсировала свою новую видеоигру с названием TFM: The First Men. Тогда разработчики показали небольшой тизер и поделились основой информацией об этой игре. А вот следующий показ этой видеоигры состоялся всего несколько дней назад.

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TFM: The First Men – это глобальная стратегия в реальном времени, в которой геймерам нужно управлять первыми людьми. События видеоигры разворачиваются в фентезийном мире, поэтому игрокам нужно будет выживать в окружении мифологических созданий и даже представителей других рас.

Известно, что важной составляющей геймплея будет индивидуальность игровых персонажей. Разработчики рассказали, что у каждого героя будет много разнообразных характеристик и уникальных черт. Авторы отметили, что все они будут оказывать существенное влияние на геймплей, а для выживания в этом мире нужно будет научиться совмещать разных персонажей.

Геймплейный трейлер видеоигры TFM: The First Men: видео

Правда, в целом игрокам придется заниматься достаточно традиционными для жанра вещами. Геймерам предстоит развивать поселения с огромным разнообразием зданий, усовершенствований, технологий и предметов. Также они смогут отправлять своих подопечных в экспедиции для исследования огромного открытого мира, сражаться с разнообразными мифологическими созданиями, а также взаимодействовать с представителями других рас.

Разработчики отметили, что битвы у TFM: The First Men будут проходить в режиме реального времени с возможностью поставить игру на паузу. Также они пообещали, что в их видеоигре будет сразу несколько режимов игры и полноценный редактор карт. Из интересного еще стоит отметить необычный визуальный стиль этой стратегии.

Напоследок стоит отметить, что релиз видеоигры TFM: The First Men должен состояться в 2022 году на PC. Также у этого проекта уже даже появилась официальная страница в магазине Steam.

Видеоигра TFM: The First Men / Фото из магазина Steam