Неоднозначная видеоигра: критики и геймеры оценили Battlefield 2042

В сети уже появилось немало обзоров и рецензий видеоигры Battlefield 2042. От геймеров она получает сейчас очень низкие оценки, а вот критики сходятся во мнении, что это хорошая игра, над которой еще нужно работать.

Уже завтра состоится релиз новой части в популярной серии Battlefield. Правда, ознакомиться с этой видеоигрой уже смогли все владельцы издания Gold или Ultimate, а также подписчики EA Play Pro. То есть оценить полноценную версию игры смогли не только журналисты, но и обычные игроки. Поэтому сегодня мы решили собрать в одном материале отзывы критиков и геймеров о Battlefield 2042.

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Стоит начать с того, что критики довольно сдержанно встретили новую видеоигру. На агрегаторе рецензий OpenCritic, где нет распределения по платформам, у Battlefield 2042 сейчас 74 балла из 100 (49 обзоров), а рекомендуют ее лишь 56% критиков. А вот на Metacritic полноценную оценку от журналистов смогла получить только версия этой игры для PC – 76 баллов (39 обзоров).

В целом критики хвалят видеоигру за разнообразие режимов, увлекательный игровой процесс, систему кастомизации специалистов и разные нововведения. А особенно журналисты отмечают новый режим с названием "Portal". По мнению большинства критиков, у него просто невероятный потенциал.

Трейлер режима "Portal": видео

А вот другой новый режим, который называется "Hazard Zone", получил от журналистов смешанные отзывы. Некоторые критики думают, что он не сможет долгое время иметь спрос среди геймеров. К минусам Battlefield 2042 они отнесли различные баги и технические недостатки, размеры некоторых карт (очень большие), а также отдельных специалистов, которые на определенных картах становятся неэффективными. В целом критики сходятся во мнении, что это хорошая игра, над которой еще нужно много работать.

Трейлер режима "Hazard Zone": видео

Наверное, можно было бы даже написать о достаточно удачном дебюте, если бы не оценки геймеров на Metacritic. Дело в том, что они просто ужасные, а вообще ни одна версия видеоигры пока не достигла показателя в 4 балла. Больше всего пострадала версия Battlefield 2042 для PC – 2,4 балла (более 2 тысяч отзывов).

Геймеры, выставляющие игре низкие оценки, критикуют ее за баги и технические недостатки, небольшое количество контента на релизе, отсутствие голосового чата и таблицы с показателями, а также за некоторые геймплейные нововведения (очень большие карты и система специалистов). По мнению таких игроков, в нынешнем состоянии эта игра не похожа на новую часть из серии Battlefield.

Трейлер видеоигры Battlefield 2042: видео

, что релиз игры Battlefield 2042 состоится 19 ноября на PC (Steam, Epic Games Store и Origin), PS 5, PS 4, Xbox One и Xbox Series. На PC цена стартует от 1499 гривен, на PlayStation – 2199 гривен, а на Xbox – 70 долларов.