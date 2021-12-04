Неоднозначное нововведение: геймеры обвалили рейтинг видеоигры Fall Guys: Ultimate Knockout

У Fall Guys: Ultimate Knockout стартовал новый сезон, правда, геймерам не понравилось одно нововведение. Именно поэтому они решили обвалить рейтинг видеоигры в сервисе Steam.

Несколько дней назад в популярной видеоигре Fall Guys: Ultimate Knockout стартовал шестой сезон, посвященный тематике вечеринок. Разработчики добавили в игру немало нового контента, правда, рейтинг видеоигры в сервисе Steam начал резко падать сразу же после выхода этого обновления.

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Стоит начать с того, что в этом случае речь идет об отзывах, которые этот проект получил за последние 30 дней. Согласно статистике Steam, за это время игру Fall Guys: Ultimate Knockout оценило почти 10 тысяч геймеров, а получила она всего 63% положительных отзывов. Следует отметить, что на общий рейтинг (83%) игроки пока не повлияли, а все потому, что за все время эту видеоигру оценило более 350 тысяч пользователей.

Отзывы пользователей Steam / Скриншот из магазина Steam

Можно заметить, что количество отрицательных отзывов начало стремительно расти именно после старта нового сезона (30 ноября). Самое интересное, что все геймеры жалуются только на одну проблему. Игрокам не понравилось то, что теперь для игры в Fall Guys: Ultimate Knockout обязательно нужно иметь аккаунт не только в Steam, но и в сервисе Epic Games Store.

Дело в том, что еще в марте разработчиков этой видеоигры (Mediatonic) приобрела Epic Games. А подобное нововведение, раскритикованное геймерами, это результат работы последней компании. Сразу же после покупки представители Mediatonic рассказывали, что со временем в игре появится немало функций, которые есть в играх Epic Games (Fortnite и Rocket League).

А нынешняя привязка к Epic Games Store нужна для того, чтобы в игре появилась кроссплатформенная прогрессия и пользовательские имена. Также известно, что до конца шестого сезона появятся и некоторые другие подобные нововведения (лобби и списки друзей). Напоследок стоит отметить, что представители Mediatonic пока не комментировали ситуацию с отрицательными отзывами.

Трейлер шестого сезона: видео