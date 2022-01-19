Неоднозначный шутер: появились первые оценки игры Tom Clancy's Rainbow Six Extraction

В сети уже начали появляться первые оценки игры Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. Критики встретили этот проект достаточно прохладно, а сейчас его рекомендуют только 53% обозревателей.

Уже завтра состоится релиз видеоигры Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, которую разрабатывает компания Ubisoft. Правда, эмбарго на публикацию обзоров спало сегодня, поэтому в сети уже можно найти немало соответствующих материалов от профильных изданий.

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Стоит начать с того, что в целом критики довольно прохладно встретили новый проект Ubisoft. На агрегаторе рецензий OpenCritic, где нет распределения по платформам, в игры Tom Clancy's Rainbow Six Extraction сейчас лишь 73 балла из 100 (63 обзора), а рекомендуют ее всего 53% журналистов. А на Metacritic полноценную оценку смогли получить следующие версии видеоигры:

PC – 72 балла (11 обзоров)

PlayStation 5 – 72 балла (24 обзора)

Xbox Series X – 75 баллов (20 обзоров)

Критики сходятся во мнении, что сейчас Tom Clancy's Rainbow Six Extraction похожа на масштабное дополнение для видеоигры Rainbow Six: Siege, а не на полноценный самостоятельный проект. Журналистам не понравилась структура уровней, однообразные задания, скучный сюжет, странная система прогрессии и "гринд", которым здесь нужно часто заниматься.

А вот отмечают они кооперативный режим, приятный геймплей, разнообразие оперативников и противников, механику стрельбы и хоррор-элементы. По мнению некоторых журналистов, у Tom Clancy's Rainbow Six Extraction есть хорошая база для того, чтобы стать достойным проектом. Возможно, в будущем компания Ubisoft сможет полностью раскрыть потенциал этой видеоигры.

Геймплейный трейлер видеоигры Tom Clancy's Rainbow Six Extraction: видео

, что игра Tom Clancy's Rainbow Six Extraction выйдет на PC (Ubisoft Connect, Epic Games Store и Microsoft Store), PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. А также она сразу же будет доступна всем подписчикам Game Pass. На PC базовое издание стоит 610 гривен, на PlayStation – 1329 гривен, а на Xbox – 40 долларов.