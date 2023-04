Код, скрытый в приложении Netflix, содержит ссылки на игры, в которые можно играть прямо на телевизоре. Это и стало сигналом о том, что такой план прорабатывается.

Netflix Games на телевизоре

Для игры на телевизоре требуется контроллер. Вы хотите использовать этот телефон в качестве игрового контроллера?

– такую строчку в коде заметил разработчик Стив Мозер.

Пока американский провайдер не публиковал официально никаких планов по запуску своих игр на телевизоре.

В 2021 году Netflix запустил свои игровые приложения на устройствах iPhone, iPad и Android. Тогда компания выпустила ряд игр, среди которых Into the Dead 2: Unleashed, Stranger Things 3: The Game и Card Blast.