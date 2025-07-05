CD Projekt RED официально анонсировали второй сезон аниме-сериала по Cyberpunk 2077

Польские разработчики из CDPR и Studio Trigger снова будут сотрудничать в создании нового сезона популярного аниме по вселенной видеоигры Cyberpunk 2077 – Cyberpunk: Edgerunners для Netflix.

На выставке Anime Expo, прошедшей в эту пятницу в Лос-Анджелесе, был анонсирован второй сезон аниме Cyberpunk: Edgerunners, информирует 24 Канал со ссылкой на VGC.

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Найт-Сити может рассказать еще много историй

Cyberpunk: Edgerunners вышел на платформе Netflix в 2022 году и получил большое внимание и благосклонность от геймеров и рядовых зрителей. Аниме даже помогло Cyberpunk 2077 восстановить свою репутацию после провального релиза, ведь многие игроки вернулись в проект как раз просмотрев сериал.

Это сделало выпуск продолжения вопросом времени и вот CD Projekt и Studio Trigger подтвердили работу над сиквелом.

Режиссером выступит Кай Икараши – художник первого сезона. Также создатели проекта кратко прокомментировали сюжет, пообещав 10 эпизодов.

История Дэвида, возможно, закончилась, но в Найт-Сити вас ожидают еще много открытий. Мы в CD Projekt Red в восторге, что снова имеем шанс поработать с легендарной анимационной студией Trigger, что позволит нам представить неподдельную, настоящую хронику искупления и мести, что-то не похожее на то, что мы делали раньше,

– заявил шоураннер и главный сценарист Бартош Штибор.

Также у посетителей Anime Expo была возможность посетить закрытый просмотр тизера Cyberpunk: Edgerunners 2, а остальным поклонникам аниме придется подождать пока он появится в сети.