Парализованный мужчина поиграл в World of Warcraft после имплантации чипа Neuralink

Технологии нейронных интерфейсов открывают новые горизонты для людей, стирая границы между физической реальностью и цифровым пространством. Недавний случай успешной интеграции мозгового чипа продемонстрировал, что даже полный паралич не является препятствием для погружения в сложные игровые миры. Это событие стало очередным шагом в развитии инноваций, способных кардинально изменить жизнь.

Как технология Neuralink помогает возвращать ощущение контроля над цифровой жизнью?

Джон Л. Нобл, ранее проходивший службу в воздушно-десантных войсках Великобритании, оказался в крайне сложных обстоятельствах после получения тяжелой травмы. Повреждение привело к полной парализации тела ниже уровня шеи, что сделало невозможным использование любых стандартных устройств ввода, таких как компьютерная мышь, клавиатура или игровой контроллер. Однако статус 18-го участника клинических испытаний компании Neuralink открыл для мужчины путь к возвращению в цифровое пространство, пишет Players.

Смотрите также Секретный сайт с Resident Evil Requiem оказался в руках фаната Гейба Ньюэлла

Инновационное устройство, вживлено непосредственно в ткани мозга, работает путем считывания и интерпретации электрических импульсов нейронов. Система транслирует эти биологические сигналы в понятные для компьютера команды, позволяя пользователю взаимодействовать с электронными устройствами исключительно силой своей мысли.

Своими удивительными результатами Нобл поделился на платформе X, продемонстрировав видео собственного игрового процесса в популярной многопользовательской игре World of Warcraft. Бывший военный отметил, что разработки Neuralink ежедневно удивляют его своими возможностями.

На текущем этапе развития технология позволяет пациенту полноценно находиться в виртуальной вселенной Азерота. Джон Нобл успешно справляется с навигацией на различных игровых локациях, самостоятельно выполняет сюжетные квесты и побеждает базовых монстров. Для человека, который был полностью лишен физической способности управлять персонажем, такой уровень взаимодействия является монументальным прогрессом.

Возможности пока не безграничны

Впрочем, несмотря на значительные успехи, система все еще имеет определенные технические ограничения. Сложные игровые сценарии, требующие мгновенной реакции, высокой точности и способности выполнять несколько манипуляций одновременно, пока остаются недостижимыми для нейронного управления.

В частности, речь идет об участии в высокоуровневых рейдах на максимальных уровнях сложности или интенсивных сражениях с другими игроками в формате PvP. Такие активности требуют скорости обработки сигналов, которую современное поколение чипов еще не может обеспечить в полном объеме.

Несмотря на барьеры, этот случай стал важным подтверждением того, что интерфейсы "мозг – компьютер" способны вернуть людям с инвалидностью ощущение независимости и доступ к современным развлечениям.

Не первый случай

Стоит напомнить, что ранее другой пациент Neuralink уже демонстрировал успехи в игровой сфере, играя в стратегию Warhammer 40,000: Dawn of War III, как писало издание Gameinside. Каждый такой шаг приближает момент, когда цифровые технологии станут полностью инклюзивными, позволяя каждому пользователю, независимо от его физического состояния, реализовывать свой потенциал в виртуальном мире.