Невероятное внимание к деталям: игрок в Red Dead Redemption 2 стал свидетелем интересной сцены

Оригинальной записью поделился на платформе Reddit поклонник видеоигры Red Dead Redemption 2. Он показал персонажа, который стал жертвой своего же коня.

Видеоигру Red Dead Redemption 2 можно с уверенностью называть одной из самых реалистичных. Разработчики из Rockstar Games действительно создали прекрасный открытый мир, а их внимание к различным мелочам просто поражает. Но самое интересное, что геймеры даже сейчас продолжают открывать что-то новое в этой игре, хотя ее релиз состоялся еще в октябре 2018 года.

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Именно такой находкой и поделился пользователь платформы Reddit с никнеймом Kenny_Gingers. На его игрового персонажа напала группа бандитов, а потому он вынужден был отстреливаться от них. Главный герой достаточно оперативно ликвидировал эту угрозу, но потом заметил, что один из врагов еще движется. Он решил подойти ближе, возможно, чтобы окончательно разобраться с бандитом. Правда, оказалось, что можно обойтись и без этого. Дело в том, что роботу главного героя выполнил конь, который "задушил" врага.

Кажется, животное просто очень неудачно упало на шею своего хозяина, а потому последний получил серьезную травму. Сначала он даже активно пытался вылезти из такой ловушки, но в итоге так и не смог достичь желаемого. Стоит отметить, что главный герой получил опыт не за убийство этого персонажа, а за нокаут ("knockout"). То есть конь действительно "задушил" своего хозяина. Понятно, что проверить этот метод убийства очень непросто, но в целом это похоже на правду.

Пользователям платформы Reddit очень понравилась такая находка, а в комментариях к этому посту они похвалили Rockstar Games за подобное внимание к различным деталям. Стоит добавить, что запись Kenny_Gingers очень быстро собрала 4 тысячи лайков и 100 комментариев. Вообще это прекрасная демонстрация того, как разработчики из этой компании работают над своими видеоиграми.

Персонаж с Red Dead Redemption 2, который стал жертвой коня: видео