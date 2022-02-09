Невероятный онлайн и прекрасные отзывы: в Steam набирает популярность игра Lost Ark

Видеоигра Lost Ark очень быстро стала одной из самых популярных в Steam. Она получает прекрасные отзывы, а ее пиковый онлайн уже достиг показателя в 532 тысячи игроков.

Уже 11 февраля в Steam состоится официальный релиз условно-бесплатной игры Lost Ark. Правда, покорять этот популярный сервис она начала уже сегодня. А все потому, что все владельцы платного набора "Founder Pack" (стоит 15 долларов) уже получили доступ к игре.

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Впечатляющий старт

Стоит отметить, что даже этих геймеров хватило для того, чтобы игра Lost Ark сразу же запрыгнула на третье место в топе самых популярных проектов Steam. Согласно данным ресурса SteamDB, ее пиковый онлайн уже достиг показателя в 532 тысячи активных игроков.

В первые часы был настолько большой ажиотаж, что не выдержали даже серверы видеоигры. Пользователи отмечают, что возникли огромные очереди, в которых находились до 14 тысяч геймеров. Правда, даже несмотря на это, нареканий на их техническое состояние не было.

Кстати, проблемной вряд ли можно назвать и саму игру. От пользователей этого сервиса она получила 96% положительных отзывов (2 тысячи рецензий).

Lost Ark в Украине

Важно отметить, что версия видеоигры, которая вышла в Steam, доступна пользователям из Северной Америки, Европы, Латинской Америки и Океании. В местном списке европейских стран Украины нет, а все потому, что правами на Lost Ark в нашем регионе почему-то владеет российский сервис Mail.ru.

Наверное, все геймеры знают, что сайты последнего на территории нашей страны заблокированы. То есть выходит, что игроки из Украины не могут законно сыграть сразу в обе версии игры Lost Ark. В любом случае им нужно использовать сторонние инструменты.

Кстати, на официальном форуме видеоигры можно найти немало обсуждений этой проблемы. Правда, местный модератор ничем в этой ситуации помочь не может. Он лишь написал, что передаст эту информацию разработчикам из компании Smilegate.

Трейлер видеоигры Lost Ark: видео