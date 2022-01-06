Невидимый и платный: в Call of Duty: Warzone появился очередной сломанный скин

В видеоигре Call of Duty: Warzone появился очередной проблемный скин на оперативника. Геймеры заметили, что новый платный образ делает его владельца почти невидимым.

В последнее время разработчики Call of Duty: Warzone стали часто попадать в разные неприятные ситуации, а началось это после того, как стартовал первый совместный сезон с Vanguard. Сначала геймерам не понравилась новая карта, наполненная багами, а затем они раскритиковали новогоднее событие с Крампусом и сразу несколько скинов.

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На этот раз произошло нечто похожее, а самое интересное, что в центре такой неприятной ситуации оказался скин, появившийся в Call of Duty: Warzone одновременно со стартом нового сезона. Дело в том, что этот образ входит в состав платного боевого пропуска, правда, разместился он аж на 100 его уровне. То есть получить его могут только те геймеры, которые готовы потратить много времени или денег.

, что доступ к актуальному боевому пропуску можно приобрести за тысячу CoD Points, а это примерно 10 долларов. А за 2400 CoD Points (20 долларов) можно купить специальную версию, где разблокированы первые 20 уровней. Также за отдельную плату можно приобрести переход на определенный уровень.

Итак, речь идет об образе на оперативника Фрэнсиса, который называется "Awoken". Наверное, его можно назвать новой и усовершенствованной вариацией "знаменитого" скина с названием "Roze". А все потому, что образ "Awoken" почти невозможно заметить на дальних и средних дистанциях. Дело в том, что на таком расстоянии почему-то видна только его маска, а тело становится полностью невидимым.

Скин "Awoken" / Фото с официального сайта разработчиков Call of Duty

То есть все владельцы этого сломанного образа получают несправедливое преимущество во время соревновательных матчей. Геймеры предполагают, что это может быть связано с ошибкой на уровне детализации, потому что тело такого персонажа начинает исчезать только на расстоянии 30 – 40 метров.

Как "работает" этот баг: видео

Как выглядит этот скин в бою: видео

Напоследок стоит отметить, что разработчики Call of Duty: Warzone пока никак не комментировали эту ситуацию. Очень вероятно, что за исправление этого недостатка они возьмутся, потому что со временем все больше людей сможет разблокировать такой сломанный скин.