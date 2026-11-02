Забавный маскарад обернулся историческим прорывом – в Super Mario Bros побили уникальный рекорд

Спидраннер Niftski установил новый мировой рекорд в игре Super Mario Bros., совершив то, что все считали невозможным. К тому же молодой человек был одет в костюм Марио.

Игрок установил исторический рекорд во время праздничного стрима на Хэллоуин, надев костюм известного итальянского водопроводчика и наклеив забавные усы, сообщает Dexerto.

Два кадра – цена рекорда

Niftski улучшил свой собственный предыдущий рекорд, который он установил в августе 2026 года, на 33 миллисекунды, или 2 кадра.

Этим стример, как он сам сообщил, обязан своему необычному костюму.

Идея одеться именно так возникла благодаря зрителям трансляций блогера, которые пожертвовали ему 1000 долларов за выполнение этого челленджа. Геймер признался, что, хотя накладные усы доставляли неудобства, забавный образ неожиданно помог ему расслабиться. Необычный маскарад полностью снял напряжение во время прохождения самых сложных участков и в итоге помог установить новый рекорд.

Результат 4 минуты 54,299 секунды приблизил "человеческое" прохождение Super Mario Bros к теоретическому пределу совершенства.

В сообществе спидраннеров идеальным ориентиром считается показатель 4 минуты 54,265 секунды, созданный с помощью инструмента TAS. Этот алгоритм рассчитывает максимально возможную скорость прохождения игры по правилам для людей, без использования запрещенных комбинаций клавиш.

Рекордное прохождение: смотрите видео

Таким образом, от "абсолютного" результата спидраннера тоже отделяют всего 2 кадра.

История скоростного прохождения Super Mario Bros. продолжается вот уже более 40 лет. Еще в 2021 году Niftski стал первым игроком в истории, преодолевшим отметку в 4 минуты 55 секунд, что тогда считалось чем-то заоблачным.

В последние годы главным конкурентом американца остается бразильский спидраннер LeKukie. В июне 2026 года LeKukie ненадолго побил мировой рекорд с результатом 4 минуты 54,365 секунды, однако Niftski впоследствии вернул себе лидерство.

Теперь оба ведущих спидраннера готовятся к решающей битве за последние 2 кадра, чтобы впервые в истории сравняться с программой TAS.