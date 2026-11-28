Разработчики Grand Theft Auto 6 подготовили для геймеров грандиозный сюрприз в финале сюжетной кампании. О том, как возникла идея вернуть культового героя, рассказал один из руководителей Rockstar.

В ходе прохождения пятой главы сюжета игроки встречают постаревшего и седого Нико Беллика – главного героя GTA IV. Как это стало возможным, в беседе с Kotaku рассказал один из руководителей студии Роб Нельсон.

Легендарное возвращение спустя 18 лет

Культовый персонаж появляется в миссии под названием Taking Liberties в роли босса восточноевропейского криминального синдиката, прибывшего в Майами для решения серьезных проблем с контрабандой наркотиков.

Авторы сюжета построили историю на основе реального исследования, касающегося итальянских судоходных компаний. В реальной жизни правоохранители США изъяли 20 тонн кокаина с судна такого магната, и именно эту цифру создатели игры перенесли в сюжетный конфликт.

Для решения проблемы синдикат отправил грозного исполнителя, которым и оказался главный герой игры 2008 года.

Это произошло очень органично,

– прокомментировал руководитель производства Rockstar Games Роб Нельсон.

Разработчики признались, что изначально не планировали возвращение культового персонажа в новую часть. Идея возникла во время разработки сюжетной линии судоходного магната Джорджио Галло, который сотрудничал с балканским картелем.

Когда бизнесмен провалил поставку 20 тонн кокаина из-за Береговой охраны, авторам понадобился авторитетный криминальный деятель для предъявления ультиматума. Создатели игры решили, что именно Нико Беллик идеально подходит на эту роль после событий в Либерти-Сити.

К озвучиванию персонажа привлекли оригинального актера Майкла Холлика, который вернулся к своей знаменитой роли.

Он все еще жив и остается в игре,

– заявил Нельсон.

Сами разработчики подчеркнули,что появление персонажа не фиксирует конкретную каноническую концовку предыдущей части, а сам герой после событий в Майами возвращается в Либерти-Сити.