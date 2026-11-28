Сенсационное камео в GTA 6: босс Rockstar Games рассказал подробности возвращения легенды серии
Разработчики Grand Theft Auto 6 подготовили для геймеров грандиозный сюрприз в финале сюжетной кампании. О том, как возникла идея вернуть культового героя, рассказал один из руководителей Rockstar.
В ходе прохождения пятой главы сюжета игроки встречают постаревшего и седого Нико Беллика – главного героя GTA IV. Как это стало возможным, в беседе с Kotaku рассказал один из руководителей студии Роб Нельсон.
Легендарное возвращение спустя 18 лет
Культовый персонаж появляется в миссии под названием Taking Liberties в роли босса восточноевропейского криминального синдиката, прибывшего в Майами для решения серьезных проблем с контрабандой наркотиков.
Авторы сюжета построили историю на основе реального исследования, касающегося итальянских судоходных компаний. В реальной жизни правоохранители США изъяли 20 тонн кокаина с судна такого магната, и именно эту цифру создатели игры перенесли в сюжетный конфликт.
Для решения проблемы синдикат отправил грозного исполнителя, которым и оказался главный герой игры 2008 года.
Это произошло очень органично,
– прокомментировал руководитель производства Rockstar Games Роб Нельсон.
Разработчики признались, что изначально не планировали возвращение культового персонажа в новую часть. Идея возникла во время разработки сюжетной линии судоходного магната Джорджио Галло, который сотрудничал с балканским картелем.
Когда бизнесмен провалил поставку 20 тонн кокаина из-за Береговой охраны, авторам понадобился авторитетный криминальный деятель для предъявления ультиматума. Создатели игры решили, что именно Нико Беллик идеально подходит на эту роль после событий в Либерти-Сити.
К озвучиванию персонажа привлекли оригинального актера Майкла Холлика, который вернулся к своей знаменитой роли.
Он все еще жив и остается в игре,
– заявил Нельсон.
Сами разработчики подчеркнули,что появление персонажа не фиксирует конкретную каноническую концовку предыдущей части, а сам герой после событий в Майами возвращается в Либерти-Сити.