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Гравці під час проходження п'ятого розділу сюжету зустрічають постарілого та сивого Ніко Белліка – протагоніста GTA IV. Як це стало можливим у розмові з Kotaku розповів один з керівників студії Роб Нельсон.

Легендарне повернення через 18 років

Культовий персонаж з'являється у місії під назвою Taking Liberties як бос східноєвропейського кримінального синдикату, який прибув до Маямі для вирішення серйозних проблем із контрабандою наркотиків.

Автори сюжету побудували історію на основі реального дослідження щодо італійських судноплавних компаній. У реальному житті правоохоронці США вилучили 20 тонн кокаїну із судна такого магната, і саме цю цифру творці гри перенесли у сюжетний конфлікт.

Для вирішення проблеми синдикат відправив грізного виконавця, яким і виявився головний герой гри 2008 року.

Це сталося дуже органічно– прокоментував керівник виробництва Rockstar Games Роб Нельсон.

Розробники зізналися, що спочатку не планували повернення культового персонажа у нову частину. Ідея виникла під час розробки лінії судноплавного магната Джорджіо Галло, який співпрацював із балканським картелем.

Коли бізнесмен провалив постачання 20 тонн кокаїну через Берегову охорону, авторам знадобився авторитетний кримінальний діяч для пред'явлення ультиматуму. Творці гри вирішили, що саме Ніко Беллік ідеально підходить на цю роль після подій у Ліберті-Сіті.

До озвучення персонажа залучили оригінального актора Майкла Холліка, який повернувся до своєї знаменитої ролі.

Він все ще живий і залишається у грі– заявив Нельсон.

Самі розробники наголосили, що поява персонажа не фіксує конкретну канонічну кінцівку попередньої частини, а сам герой після подій у Маямі повертається до Ліберті-Сіті.