Nintendo и Sony будут иметь провальный праздничный сезон из-за старых консолей и отсутствия игр

Ожидается, что японские игровые гиганты Nintendo и Sony столкнутся со сложным праздничным сезоном, поскольку ограниченное количество новых предложений и устаревшее оборудование могут повлиять на продажи. Обе компании делают ставку на старые консоли и ограниченное количество крупных релизов, поскольку индустрия переходит к облачным играм.

Такой неутешительный прогноз для обеих кампаний опубликовало издание Financial Times, сообщает 24 Канал.

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Nintendo, которая обычно получает значительный прирост доходов в предпраздничном квартале, снизила план продаж семилетней консоли Switch на финансовый год, прогнозируя 12,5 миллиона единиц вместо 13,5 миллиона. С момента запуска в 2017 году было продано 146 миллионов приставок Switch, но аналитики говорят, что интерес к стареющей консоли может угасать.

Успех гибридного дизайна Switch повлиял на рыночные тенденции, побуждая компании рассматривать портативные игровые решения. Однако эксперты считают, что Nintendo находится на переходном этапе, балансируя между поддержкой текущей версии Switch и подготовкой к выпуску следующего устройства.

Sony, тем временем недавно выпустила премиальную PlayStation 5 Pro по цене 800 евро, которая получила смешанные отзывы из-за своей высокой стоимости и нишевой целевой аудитории. Руководство Sony, однако, сохраняет оптимизм, а президент компании Хироки Тотоки отметил, что от PS5 Pro никогда не ожидали значительного роста продаж, поскольку она в первую очередь привлекает пользователей с высоким уровнем дохода.

Несмотря на трудности, Sony сохраняет свою цель продаж в 18 миллионов единиц PS5, включая PS5 Pro, на текущий год.

Аналитик Робин Чжу из Bernstein говорит, что причина проблем обеих компаний в том, что консольный цикл застойный, с ограниченной линейкой новых игр, которые выходят в конце года. Обычно цикл смены поколений консолей длится около пяти лет, но Switch, которой уже восьмой год, и PS5, демонстрируют признаки достижения точки насыщения рынка.

Гарет Сатклифф из Enders Analysis добавляет, что производственные затраты на консоли продолжают расти, а спрос, похоже, достиг потолка, что сдерживает рост продаж.

отметить, что PS5 Pro продалась лучше за аналогичный период, чем версия PS4 Pro.

Ожидается, что Nintendo переживет несколько спокойных кварталов, пока не представит новую модель, и Чжу предполагает, что ценовая стратегия Sony с PS5 Pro может придать Nintendo уверенности в том, что она сможет установить цену на Switch 2 на уровне 400-450 долларов, не столкнувшись с негативной реакцией.

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А что там у Xbox?

Microsoft применяет другой подход, расширяя свой сервис подписки Game Pass, который позволяет игрокам транслировать игры на различные устройства, уменьшая зависимость от конкретного оборудования. Эта стратегия позиционирует Xbox как универсальный, независимый от платформы вариант и может переосмыслить будущее игровой индустрии, уменьшив роль специализированного оборудования.