Nintendo представила систему виртуальных картриджей для цифровых версий игр

Во время мартовской трансляции Nintendo Direct японская компания Nintendo анонсировала новую систему управления цифровыми версиями игр –виртуальные картриджи. Ее цель - сделать пользование цифровыми играми более гибким и приблизить их к физическим копиям.

По словам Nintendo, система Virtual Cartridges позволит владельцам Nintendo Switch и будущей Nintendo Switch 2 управлять цифровыми копиями игр так же как и физическими картриджами, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Сверхредкий прототип Nintendo PlayStation нашли у основателя PlayStation

В частности, новая технология позволяет передавать и одалживать игры между несколькими членами семейной группы, привязанной к одной учетной записи Nintendo.

Виртуальные картриджи можно будет "вынимать" из системы и загружать на другую консоль через локальное Wi-Fi-соединение. Первый трансфер потребует привязки обоих устройств.

Также пользователи смогут одалживать игры членам семейной группы, но не дольше чем на 14 дней. При этом каждый член группы сможет арендовать только одну игру за раз.

Как работает система Virtual Cartridges

Nintendo подтвердила, что система Virtual Cartridges станет доступной на Nintendo Switch в конце апреля после обновления программного обеспечения. Она также будет интегрирована в Nintendo Switch 2 с момента выхода консоли.

Кроме того, в подробном описании системы упоминается поддержка эксклюзивных игр для Switch 2, а также "версии игр для Switch 2", что может означать улучшенные издания проектов с первой Switch.

Кстати, стала известной дата анонса Nintendo Switch 2 и начало предварительного заказа консоли. Первые владельцы новой приставки смогут поиграть на ней уже летом.